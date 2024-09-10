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الرباط.. عشرات المغاربة ينددون بـ”مجزرة” إسرائيل في مواصي خان يونس

10 - سبتمبر - 2024

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الرباط: تظاهر عشرات المغاربة، مساء الثلاثاء، خلال وقفة تضامنية مع قطاع غزة، منددين بالهجوم الإسرائيلي على خيام المدنيين النازحين في منطقة المواصي المصنفة “آمنة” في خان يونس جنوبي القطاع.
وردد المحتجون أمام مبنى البرلمان بالرباط،  شعارات تطالب بحماية المدنيين في القطاع، لا سيما بعد “مجزرة المواصي”.

وتسبب قصف الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، على خيام نازحين بمنطقة المواصي المصنفة “آمنة” باستشهاد 40 فلسطينيا وإصابة 60 آخرين، وعشرات المفقودين، وفق حصيلة أولية أفاد بها المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
وأدان المشاركون في الوقفة التي دعت إليها “الجبهة المغربية لدعم فلسطين المغربية ومناهضة التطبيع” (غير حكومية)، ما وصفوه بـ”استمرار تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة”.
وبين الشعارات التي رددها المحتجون: “عاشت المقاومة، عاشت فلسطين”، و”كلنا فداء، فلسطين الصامدة”، و”الشعب يريد تحرير فلسطين”.
ورفع المشاركون لافتات من قبيل: “أوقفوا الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”، و”أوقفوا التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
وبوتيرة شبه يومية، تشهد العديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت نحو 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
(الأناضول)

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  1. يقول ابوالسعيد:
    سبتمبر 11, 2024 الساعة 6:52 ص

    شعب المغرب أصيل فى مواقفه

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  2. يقول جيرار فوري:
    سبتمبر 11, 2024 الساعة 5:38 م

    مكتب القائم بالاعمال الاسرائيلي على بعد امتار اذا كنتم حقا. ما عدا ذلك…

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    1. يقول DANIEL GALVAN:
      سبتمبر 11, 2024 الساعة 8:11 م

      انا مع هذا الطرح
      اخي جيرار

    2. يقول جون ميشال باروش:
      سبتمبر 15, 2024 الساعة 11:57 م

      المغاربة احرار يفعلون ما يشاؤون

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