الرباط.. عشرات المغاربة ينظمون وقفة داعمة لغزة- (فيديو)

الرباط: تجمهر عشرات المغاربة، مساء الثلاثاء، بمدينة الرباط (شمال)، في وقفة احتجاجية للمطالبة بإجراءات عاجلة لمساعدة المدنيين في قطاع غزة، وإدخال المساعدات.

وذكر مراسل الأناضول، أن المحتجين رفعوا لافتات تطالب بضرورة التدخل لإنقاذ الفلسطينيين، خاصة بغزة، وأخرى تدعو إلى وقف الحرب على قطاع غزة.

ورددوا شعارات تطالب بضرورة الضغط على الإدارة الأمريكية والدول الغربية للتراجع عن دعمهم لإسرائيل.

وقال محمد حمداوي، عضو الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية)، التي دعت للوقفة، إن “هذه المظاهرة تطالب بوقف الحرب على غزة، ومن أجل الوقوف مع المدنيين الفلسطينيين”.

وأضاف حمداوي في كلمة له خلال الوقفة، أن إسرائيل “تستهدف المدنيين، وتحاول من خلال استمرار الحرب، تهجيرهم من أراضيهم”.

وانتقد تعليق عدد من الدول الغربية دعمها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ولفت إلى أنه “بعد الفشل في تهجير الفلسطينيين، يحاولون تجويعهم”، وطالب “الشعوب العربية للضغط من أجل مساعدة المدنيين بفلسطين”.

وأضاف أن” الوقفة تأتي لتجديد دعم المقاومة الفلسطينية”.

ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الجاري، قررت 17 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ”أونروا”، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة “حماس” في 7 أكتوبر 2023 ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة.

وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا بالإضافة إلى والاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة حتى مساء الثلاثاء.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الثلاثاء، 26 ألفا و751 شهيدا و65 ألفا و636 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)