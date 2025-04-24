الرباط.. مباحثات مغربية قطرية لتعزيز التعاون بكافة المجالات

الرباط: بحث وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الخميس، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان المريخي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

وقالت الخارجية المغربية في بيان، إن بوريطة التقى المريخي في الرباط، وانخرطا في مباحثات “شملت سبل ووسائل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات”، بدون ذكر تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق الخميس، بدأ المريخي زيارة غير محددة المدة إلى الرباط، تأتي بعد أيام من مباحثات في الدوحة بين مسؤولين عسكريين مغاربة وقطريين.

وأعلن الجيش المغربي الثلاثاء أن مفتشه العام محمد بريظ، بحث في الدوحة مع رئيس الأركان القطري جاسم المناعي، سبل تعزيز أوجه التعاون العسكري بين البلدين.

وأعرب بريظ والمناعي، وفق بيان للجيش المغربي، عن ارتياحهما “لما تتمتع به العلاقات العسكرية بين البلدين من متانة وتفاهم”، معربين عن تقديرهما “للنتائج الملموسة التي يحققها هذا التعاون المثمر، والذي يعتبر نموذجا للشراكة الاستراتيجية بين البلدين”.

وفي إطار التعاون العسكري بين الدوحة والرباط، أعلن الجيش المغربي الأحد، تنظيمه دورة تدريبية لوفد قطري مكون من ضباط كبار، شملت مجالات القضاء العسكري والإطار القانوني لعمل المستشارين القانونيين.

(الأناضول)