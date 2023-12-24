الرباط.. مسيرة حاشدة دعما لغزة ورفضا للتطبيع مع إسرائيل

الرباط: شارك عشرات آلاف المغاربة، الأحد، في مسيرة احتجاجية بالعاصمة الرباط؛ دعما لفلسطين وغزة في ظل حرب إسرائيلية مستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ودعت إلى المسيرة دعت “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” (غير حكومة)، رفع المشاركون خلالها صورا للمسجد الأقصى وضحايا في الحرب على غزة والعلمين الفلسطيني والمغربي.

وانطلقت المسيرة من منطقة باب الأحد وسط الرباط باتجاه مبنى البرلمان، وردد المحتجون هتافات تحيي غزة والمقاومة وصمود الشعب الفلسطيني منها: “شعب الأقصى سير سير.. حتى النصر والتحرير”.

وكذلك: “شعب المغرب الأقصى مع طوفان الأقصى”، و”الشعب يريد إسقاط التطبيع”، و”لا إله إلا الله.. والشهيد حبيب الله”، و”غزة غزة.. رمز العزة”، و”كلنا فداء فداء.. وفلسطين الصامدة”.

وحرص الأطفال في المسيرة على ارتداء الكوفية الفلسطينية وملابس تضم شعارات العلم الفلسطيني.

وندد المحتجون بصمت المجتمع الدولي تجاه ما تقترفه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، ودعوا إلى إسقاط التطبيع مع إسرائيل.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، استأنف المغرب وإسرائيل علاقتهما الدبلوماسية بوساطة أمريكية، في خطوة أعربت قطاعات شعبية وقوى سياسية في المملكة عن رفضها.

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء السبت 20 ألفا و258 شهيدا، بينهم أكثر من 8 آلاف طفل و6 آلاف امرأة، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

وردا على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، شنت “حماس” في ذلك اليوم هجوما ضد قواعد عسكرية ومستوطنات، قتلت فيه نحو 1140 إسرائيليا وأسرت حوالي 240، بادلت قرابة 110 منهم مع إسرائيل، التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني، وذلك خلال هدنة استمرت أسبوعا حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

(الأناضول)