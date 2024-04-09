الرباط.. مشروع مغربي أسترالي لتطوير الطاقة الخضراء

الرباط: أعلن المغرب عن مشروع مشترك مع أستراليا لتطوير الطاقة الخضراء، يهدف إلى توفير الهيدروجين والأمونيا والأسمدة الخضراء بالمغرب وأوروبا والأسواق الدولية.

جاء ذلك وفق بيان لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات في المغرب (OCP- شركة حكومية) نشرته وكالة الأنباء الرسمية مساء الاثنين. وقالت إن المشروع مشترك مع شركة “فورتيسكيو إينرجي” الأسترالية بهدف تطوير الطاقة الخضراء في المغرب.

وبحسب البيان، تهدف الشراكة إلى “توفير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والأسمدة الخضراء في المغرب وأوروبا والأسواق الدولية”.

وتشمل الشراكة التطوير المحتمل لتجهيزات التصنيع ومركزا للبحث والتطوير للنهوض بصناعة الطاقة المتجددة التي تعرف نموّا سريعا في المغرب، وفق المصدر ذاته.

كما تشمل “مخططا لأربعة مشاريع رئيسية في المغرب، يتمثل الأول في قدرة إنتاج متكاملة واسعة النطاق للأمونيا الخضراء والأسمدة الخضراء، بما في ذلك الطاقة المتجددة، وتوليد الطاقة، والتحليل الكهربائي، وتحرير الأمونياك وإنتاج الأسمدة”.

بينما يتمثل المشروع الثاني “في تصنيع التكنولوجيا والتجهيزات الخضراء”، وفق البيان.

أما المشروع الثالث، “يتمثل في إحداث مركز للبحث والتطوير والتكنولوجيا، يقع بالقرب من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (حكومية) بالقرب من مراكش (شمال)، لتعزيز البحث في الطاقات المتجددة، الهيدروجين الأخضر ومعالجة المعادن”.

في حين يتمثل المشروع الرابع، بحسب ذات البيان، “فيما تعلق بالتعاون بين صناديق رؤوس الأموال الاستثمارية للمقاولات من أجل تحفيز الاستثمار في التطورات التكنولوجية الرئيسية”.

إضافةً إلى ما تقدم، تهدف الشراكة إلى “توفير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، لاستخدامهما على حد سواء كمصدر للطاقة الخضراء وفي تصنيع الأسمدة المحايدة من الكربون لتوفيرها بتكلفة مناسبة لجميع الفلاحين عبر العالم” وفق البيان.

والهيدروجين الأخضر، نوع من الوقود الناتج عن عملية كيميائية يستخدم فيها تيار كهربائي ناتج عن مصادر متجددة لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، وبالتالي تنتج طاقة دون انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي المسبب للاحتباس الحراري.

وأعلنت الحكومة المغربية في 11 مارس/ آذار 2024، إطلاق مشروع الهيدروجين الأخضر، مبيّنة أن 100 مستثمر وطني ودولي أعربوا عن اهتمامهم بذلك.

وفي سبتمبر/ أيلول 2023، قالت الحكومة المغربية إن البلاد تعتزم إطلاق مشروع للهيدروجين الأخضر في 2024، وسط زيادة عالمية في الاستثمار بهذا المصدر من الطاقة.

(الأناضول)