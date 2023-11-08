سياسة | عربي | المغرب العربي

الرباط.. وقفة أمام البرلمان تنديدا بالدعم الغربي لإسرائيل

منذ 32 دقيقة

أرشيف

حجم الخط
0

الرباط: تظاهر عشرات المغاربة أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، الأربعاء، تنديدا بالدعم الغربي لإسرائيل، ودعما لقطاع غزة الذي يتعرض لغارات متواصلة.
، دعت إلى الوقفة تنظيمات مدنية مثل “المبادرة المغربية للدعم والنصرة”، و”مجموعة العمل من أجل فلسطين”، وردد المشاركون شعارات تطالب الدول العربية والإسلامية بخطوات عملية لإيقاف الحرب ضد غزة.
ورفع المحتجون لافتات تطالب بـ”إسقاط” التطبيع بين الرباط وتل أبيب، و”إغلاق” مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب.
وأدان المشاركون “استمرار دعم الإدارة الأمريكية والدول الغربية لتل أبيب”، وأحرقوا العلم الإسرائيلي، مرددين هتافات داعمة للمقاتلين الفلسطينيين، خاصة “كتائب القسام” الذراع العسكري لحركة “حماس”.
وبوتيرة يومية، تشهد العديد من المدن المغربية بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.
ومنذ 33 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، واستشهد فيها 10 آلاف و569 فلسطينيا، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، وأصاب 26 ألفا و475، كما استشهد 163 فلسطينيا واعتقل 2280 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.
(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

لبيد: يجب ضبط النفس بالضفة الغربية وإلا فسنحارب على 3 جبهات
منذ ساعة واحدة
الجالية العربية في بريطانيا تتحرك للمطالبة بوقف فوري لحرب غزة- (صور وفيديو)
منذ ساعتين
ناشطة يهودية: لا توجد حرية تعبير بموضوع فلسطين في أوروبا
منذ 3 ساعات
المقاومة الإسلامية في العراق تؤكد استمرار عملياتها العسكرية دعما لأهالي غزة- (تغريدة وفيديو)
منذ 3 ساعات

اشترك في قائمتنا البريدية