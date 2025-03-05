الرباط.. وقفة احتجاجية دعما للفلسطينيين وتنديدا بجرائم إسرائيل

الرباط: شهدت العاصمة المغربية الرباط، مساء الثلاثاء، وقفة احتجاجية حاشدة نظمها نشطاء مغاربة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدًا باستمرار العدوان الإسرائيلي.

وردد المتظاهرون في الوقفة التي نظمتها الجبهة المغربية لدعم فلسطين (غير حكومية)، شعارات ورفعوا لافتات داعمة للمقاومة الفلسطينية، وأخرى تندد بسياسات إسرائيل.

وعبّر المحتجون عن رفضهم لاستمرار الحصار على غزة ومنع دخول المساعدات، منددين بالمجازر الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث صعّد الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم منذ بدء العدوان.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.

وبموازاة هذه الإبادة صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 928 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

ورغم الإدانات الدولية، تواصل إسرائيل احتلال أراضٍ فلسطينية وسورية ولبنانية، رافضة الانسحاب أو القبول بقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل 1967، فيما تتزايد الضغوط الشعبية والدبلوماسية لوقف جرائم الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة في الحرية والاستقلال.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة “حماس” وإسرائيل، إلا أن تل أبيب تنصلت منه برفضها البدء في مرحلته الثانية، بعد أن انتهت الأولى في 1 مارس/ آذار الجاري.

(الأناضول)