الرباط.. وقفة تضامنية رفضا لمخططات تهجير الفلسطينيين من غزة- (فيديو)

الرباط: شهدت العاصمة المغربية الرباط، الجمعة، وقفة تضامنية مع القضية الفلسطينية، ورفضا لمخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرامية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والاستيلاء عليه.
ونظمت الوقفة “مجموعة العمل من أجل فلسطين” (غير حكومية)، حيث رفع عشرات المشاركين صور المسجد الأقصى وأعلام فلسطين، مرددين شعارات داعمة للفصائل الفلسطينية، وأخرى منددة بالدعم الغربي المتواصل لإسرائيل.
وجاءت الوقفة تحت شعار: “طوفان الأسرى الأحرار .. طوفان عهد ووفاء للشهداء الأبرار”، حيث تجمع المحتجون أمام مبنى البرلمان المغربي، مستنكرين محاولات التهجير القسري بدعم أمريكي، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية.
ورفع المحتجون لافتات من بينها: “التطبيع جريمة وخيانة”، و”ضد حرب الإبادة الجماعية”، كما هتفوا: “عاشت المقاومة، عاشت فلسطين” و “من الرباط لغزة، مقاومة وعزة”.
ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وفي المقابل، تعمل مصر على بلورة وطرح خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
(الأناضول)
حبذا لو كانت هذه الوقفة أمام سفارة الكيان… على كل الف شكر للإخوة المغاربة المشاركين.
لتكون وقفة أمام سفارة إسرائيل يجب أن تكون هناك سفارة لدولة إسرائيل.
لا تغالط الناس يا اخي واعلم أن الفرد يحاسب امام الله على ما نطق وما كتب.