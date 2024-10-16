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الرباط.. وقفة تضامن مع فلسطين ولبنان تطالب بوقف التطبيع- (تدوينة)

16 - أكتوبر - 2024

جانب من المظاهرات المغربية التضامنية مع فلسطين (الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة- فيسبوك)

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الرباط: تظاهر عشرات المغاربة، مساء الأربعاء، في وقفة بالعاصمة الرباط، تضامنا مع فلسطين ولبنان، مطالبين بوقف التطبيع مع إسرائيل.

وردد المحتجون أمام مبنى البرلمان بالرباط شعارات تشيد بالمقاومة الفلسطينية واللبنانية، وأخرى تطالب بوقف التطبيع مع تل أبيب.
ومن بين الشعارات التي رددها المحتجون: “من غزة إلى بيروت، إرادة المقاومة لن تموت”، و”الشعب يريد توقيف التطبيع”، و”الشعب يريد إسقاط التطبيع”.

كما حملوا لافتات كتب على بعضها: “مع المقاومة اللبنانية الشامخة”، و”لا تطبيع مع العدو”.
وفي الوقفة التي دعت إليها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين (غير حكومية)، أدان المشاركون جرائم القتل والتهجير القسري التي ترتكبها إسرائيل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وانتقد الفلولي رشيد الفلولي، عضو “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” استمرار إسرائيل في تقتيل المدنيين بفلسطين ولبنان تحت غطاء غربي، مطالبا بلاده بضرورة وقف التطبيع للضغط على إسرائيل.
وفي كلمة له خلال الوقفة، قال الفلولي إن إسرائيل تحاول أن تكرر في لبنان المجازر التي اقترفتها بغزة.
وبدعم أمريكي، خلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ عام، أكثر من 141 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتشمل لبنان بشن غارات جوية طالت العاصمة بيروت، بالإضافة إلى عمليات توغل بري في الجنوب، أسفرت عن أكثر من مليون و340 ألف نازح.
(الأناضول)

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  1. يقول Teppoun la rondelle:
    أكتوبر 16, 2024 الساعة 10:23 م

    حفظ الله المملكة المغربية الشريفة ،المغاربة شعب أبي وشعب عريق وحضارة جدورها ضاربة في أعماق التاريخ

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  2. يقول MOUH LA RONDELLE:
    أكتوبر 16, 2024 الساعة 10:49 م

    خير الخطاؤون التوابون
    إن شاءالله يتوبون لله ويعدلون عن قرارات التطبيع والانبطاح
    التطبيع يبقى خوي وعار على المطبعين
    شكرا أهلنا في المغرب لا تيأسو حتى يطرد القاءم بالاعمال في المكتب الصهيوني المتواجد بالرباط

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  3. يقول حسن نافعه:
    أكتوبر 16, 2024 الساعة 11:28 م

    نتمنى ان نرى مظاهرات وحيدة في جزائر

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  4. يقول لاعق اليد:
    أكتوبر 17, 2024 الساعة 8:10 ص

    “تظاهر عشرات المغاربة” مظاهرة بالعشرات امام مكتب الاتصال الاسرائيلي شكرا للمغاربة.

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