الرباعة المصرية سارة سمير تفوز بفضية رفع الأثقال لوزن 81 كيلوغراما في أولمبياد باريس

باريس: حققت الرباعة المصرية سارة سمير الميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال لوزن 81 كغم “سيدات” في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، اليوم السبت.

وجاءت سارة سمير في المركز الثاني بالترتيب العام بإجمالي 268 كجم، بعدما رفعت 117 كغم في الخطف، وأضافت 151 في النتر.

وحققت الرباعة المصرية ميداليتها الأولمبية الثانية بعدما فازت ببرونزية أولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو.

ورفعت الرباعة المصرية رصيد مصر في أولمبياد باريس إلى ميداليتين بعد فوز محمد السيد ببرونزية ضمن منافسات المبارزة.

وجاءت سارة سمير خلف النرويجية سولفريد إيلا كوندا التي حققت الميدالية الذهبية برقم أولمبي جديد 275 كغم.

وفي المركز الثالث جاءت الإكوادورية نيسي داخوميس بعدما رفعت 267 كغم لتحقق الميدالية البرونزية بعدما حققت ذهبية أولمبياد طوكيو 2020.





(د ب أ)