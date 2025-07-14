الرباعي التونسي الراعي للحوار يرشح ألبانيزي لجائزة نوبل للسلام

تونس – «القدس العربي»: أعلن الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، ترشيحه لفرنشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لنيل هذه الجائزة المرموقة.

ويضم الرباعي التونسي كلاً من الاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وأكد الرباعي، في رسالة موجهة للجنة نوبل، نشرتها جريدة الشعب نيوز الناطقة باسم اتحاد الشغل، أن «هذا الترشيح يأتي كتعبير عن تقدير هذه المنظمات العريقة للدور الذي تلعبه ألبانيزي في الدفاع عن القانون الدولي في ظل ظروف بالغة التعقيد».

أكد الرباعي أن «السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا على أساس العدالة واحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان وحق الشعوب في التحرر».

وأشادت الرسالة، التي حملت توقيع قادة المنظمات الأربع، بشجاعة ألبانيزي والتزامها المبدئي في فضح الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي الإنساني.

واعتبر أن تقارير ألبانيزي، على غرار تقريرها الشهير «تشريح الإبادة الجماعية»، هي «صرخة إنسانية قوية في وجه الظلم والقتل الجماعي والتهجير والتجويع». مشيرة إلى أنها «اختارت أن تكون «صوتًا للضحايا، متسلحة فقط بقوة القانون والحقيقة في وقت يسود فيه الصمت والتحيز السياسي».

ويأتي هذا الترشيح ليؤكد على أن المبادئ التي تأسست عليها جائزة نوبل للسلام لا تزال حية وضرورية. ويعتبر منح الجائزة لألبانيزي رسالة قوية للعالم بأن «الشجاعة في قول الحقيقة والالتزام بالعدالة هما الركيزتان الأساسيتان لتحقيق سلام دائم وعادل»، وفق نص الرسالة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ألبانيزي بسبب مساعيها لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات بحق مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين، وهو ما أثار موجة استنكار دولية.