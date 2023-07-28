الرجاء البيضاوي المغربي يقلب تأخره إلى فوز على شباب بلوزداد الجزائري بالبطولة العربية

الرياض: قلب الرجاء البيضاوي المغربي تأخره بهدف إلى فوز 2 1/ على شباب بلوزداد الجزائري، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بكأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم.

وتقدم شباب بلوزداد عن طريق مؤاد حديد في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك يسري بوزوق التعادل من ضربة جزاء للرجاء في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل بوشعيب لعراسي الهدف الثاني للرجاء.

وتضم المجموعة الرابعة أيضا، فريقا الكويت الكويتي والوحدة الإماراتي، واللذان يلتقيان في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وتستضيف 3 مدن سعودية البطولة، وهي أبها والطائف والباحة، وتتواصل منافسات البطولة حتى يوم 12 آب / أغسطس المقبل.

(د ب أ)