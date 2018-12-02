الرجاء البيضاوي يتفادى ريمونتادا فيتا كلوب.. ويتوج بطلاً للكونفدرالية  ـ (فيديو)

لندن-“القدس العربي”:

ظفر الرجاء المغربي بالكأس الكونفدرالية الأفريقية، بالرغم من سقوطه أمام مُضيفه الكونغولي فيتا كلوب بنتيجة 3-1، في مباراة إياب نهائي البطولة الثانية في القارة السمراء، والتي جرت في آخر ساعات يوم الأحد على ملعب “الشهداء” العاصمة كينشاسا، ليتوج ممثل أسود أطلس بالكأس، بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين، بفوزه في الذهاب بثلاثية نظيفة.

افتتح الرجاء التسجيل بعد مضي 21 دقيقة فقط، بتسديدة مباغتة من الحافيظي، عجز حامي عرين أصحاب الأرض على التصدي لها، هنا اعتقد الجميع أن الفريق الكونغولي رفع الراية البيضاء، لحاجته لتسجيل 5 أهداف دفعة واحدة، لتغيير مسار الكونفدارلية.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، أدرك ماكوسو هدف التعديل بتسديدة رائعة لم يتمكن الحارس من الإمساك بها، ليتجدد الأمل للفريق الكونغولي إلى أن أضاف موكوكو ثاني أهداف فريقه، مُستغلاً التمركز الخاطئ لمدافعي الرجاء داخل منطقة الجزاء.

وبعد دقائق قليلة، تمكن فابريس نجوما من إحراز ثالث أهداف فيتا كلوب، لتشتعل مدرجات ملعب “الشهداء”، على أمل حدوث ريمونتادا تاريخية، بتسجيل هدفين في آخر 15 دقيقة، لكن في نهاية المطاف، حافظ الفريق المغربي على فارق الهدفين، إلى أن أطلق الحكم صافرة النهاية، مُعلنًا احتكار عرب شمال أفريقيا لبطولات “الكان”، بفوز الترجي بكأس دوري الأبطال والرجاء بالكونفدرالية.