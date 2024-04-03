الرجل الثاني في الجزائر يعطي تفسيرا تقنيا لتقديم الرئاسيات ويدعو للتفريق بين الاستعمار والشعب الفرنسي

الجزائر- “القدس العربي”:

قال صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) في الجزائر إن موانع تقنية تحول دون إجراء الانتخابات الرئاسيات في موعدها شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، وهو ما أدى بالرئيس عبد المجيد تبون إلى إعلان تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة في 7 أيلول/سبتمبر المقبل.

وأوضح قوجيل في جلسة بمجلس الأمة على هامش التصويت على قانون العقوبات، إن اختيار هذا الموعد “تقني” محض، ولا علاقة له بأي من الفرضيات والتكهنات التي أصبح يتجاذبها البعض هنا وهناك.

وأبرز أن الموعد المختار سلفا في شهر كانون الأول/ديسمبر يصادف موعد التجديد النصفي لمجلس الأمة، فضلا عن تزامنه مع الحملة الانتخابية الرئاسية، وهو من غير المعقول تقنيا بالإضافة إلى اعتبارات تقنية صرفة أخرى، وفق ما قال.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد تحدث في حواره الأخير حول قضية تسبيق الرئاسيات، قائلا “ديسمبر ليس التاريخ الرسمي الذي تعودنا عليه لتنظيم الانتخابات الرئاسية بالجزائر، والباقي كله فلسفة وتكهنات تختلف حسب الأطراف التي تقف إلى جانبنا أو ضدنا”. وحول من يربط قرار الرئاسيات المسبقة بوجود أزمة في أعلى هرم السلطة وحديث البعض مغادرة وشيكة للرئيس تبون للسلطة، رد الرئيس بالقول: “هؤلاء أشخاص في قلوبهم مرض”، وهم “سيواصلون سعيهم لزعزعة استقرار البلاد بنشرهم للإشاعات”.

وأشاد قوجيل وهو الرجل الثاني بروتوكوليا في الدولة، بما قال إنها “الحكمة التي يُسيّر بها رئيس الجمهورية البلاد”، معتبرا أن الجزائر تعيش تحت قيادته مرحلة عنوانها الحرية في القرارات المصيرية. كما نوّه بمختلف القرارات الهامة في سبيل تحقيق الاستقلالية الاقتصادية لبلادنا، ومن ثمّ تعزيز القرار السيادي للدولة وإعلاء مكانتها في المشهد الدولي.

وفي كلمته، تناول رئيس مجلس الأمة الذي يعد من ضباط جيش التحرير الجزائري، موضوع الذاكرة الشائك والعلاقة مع فرنسا. وأبرز أن “الصبغة الاستيطانية للاستعمار الفرنسي كانت تهدف بالأساس إلى إبادة شعب جزائري مسلم وتعويضه بآخر أوروبي مسيحي”. وأكد في هذه النقطة على ضرورة التفريق بين الاستعمار الفرنسي والشعب الفرنسي، داعيا من أسماهم ببقايا الاستعمار الفرنسي من متشددي اليمين الفرنسي إلى التحلي بالعقلانية ونبذ الأفكار الاستعمارية البائدة، محيلا إلى ما قاله الرئيس الفرنسي ماكرون حول الموضوع “الاستعمار جريمة بحق الانسانية”.

وعاد قوجيل إلى موضوع فلسطين من زاوية الظلم الاستعماري، مبرزا تشابه ما تعرّض له الشعب الجزائري إبان فترة الاستعمار الغاشم وما يتعرض له اليوم الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الاستيطاني الصهيوني. وأشار إلى أن ما تقوم به الآلة الصهيونية اليوم هو جريمة ضد الإنسانية، وإنّ ما تعيشه فلسطين اليوم وتحديدا قطاع غزة بتواجد وسائل إعلام عالمية، عاشته بالأمس الجزائر في ظل تعتيم إعلامي مطبق”.

وعبّر بالمناسبة عن فخر الجزائريين بـ “المواقف التاريخية لدولتنا ذات المرجعية النوفمبرية الخالدة، المدافعة عن الشعب الفلسطيني وهو ما أبان عليه، كما ذكر، موقف الرئيس عبد المجيد تبون في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أين طالب بضرورة منح الدولة الفلسطينية العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة”، وهو ما بات واضحا اليوم حسبه، من خلال الصوت الصادح للجزائر ضمن مجلس الأمن الدولي والمكرس للدفاع عن القضايا العادلة في العالم “.

وبشأن العلاقة مع دول الساحل خاصة النيجر ومالي، قال قوجيل بأنّ الجزائر يهمها بالأساس استقرار وأمن البلدين لا أكثر، وأن تكونا مستقلتين في قراراتهما وهذا هو ديدن الدبلوماسية الجزائرية على الدوام.

وفي هذه النقطة، كان الرئيس تبون قد صرح بأن الجزائر لم تفرض نفسها ولا مرة على مالي والنيجر وتم التعامل معهما منذ الاستقلال على أساس “مبدأ حسن الجوار”. وأوضح أنه كلما اندلع نزاع في الجارة مالي كانت الجزائر تتدخل لتصلح بين الفرقاء “وهو ما دفع بهيئة الأمم المتحدة لطلب منا التنسيق من أجل المصالحة بين الأطراف المالية”.

وأبرز أنه إذا رفضت الأطراف في مالي أو النيجر اليوم أداء الجزائر فلديها كل الحرية في تسيير شؤون بلادها، مجددًا التأكيد على أن الجزائر لم تكن يومًا دولة استعمارية أو استغلالية للثروات أو البلدان “وإنما تتعامل على أساس أننا دول شقيقة”، مذكرًا بأنه تمت برمجة إنشاء مناطق حرة مع هذه الدول، بالإضافة إلى مجالات التكوين في الجيش والطلبة وغيرها.

وتعرف علاقات الجزائر خاصة مع مالي أزمة عقب اتهامات السلطة العسكرية الحاكمة هناك للحكومة الجزائرية بالتدخل في شؤونها الداخلية وإعلانها وقف العمل باتفاق الجزائر للسلام الموقع سنة 2015.