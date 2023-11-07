“الرجل العنكبوت الفرنسي” يتسلق برجاً قرب باريس لتوجيه “رسالة سلام”- (صور وفيديو)

لا ديفانس- فرنسا: تسلق المغامر آلان روبير، المعروف بـ”الرجل العنكبوت الفرنسي”، الاثنين برج “كوبول توتال”، مقر شركة “توتال إنرجي” في حي لا ديفانس في غرب باريس، في خطوة أراد من خلالها توجيه “رسالة سلام” بعد شهر من بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.

بسترة صفراء وسروال أحمر وأحذية تسلق، أنجز آلان روبير مغامرة تسلق برج توتال الذي يبلغ علوه 179 مترا، على مرأى من المارة في هذا الحي المالي. وقالت محافظة أوت دو سين لوكالة فرانس برس إن السلطات المحلية أوقفت الرجل بعد نزوله من البرج.

Le #Spiderman, Alain Robert(61 ans), a escaladé la tour (161 mètres) à La Défense sans autorisation et à mains nues pour réclamer #lapaix. «En même temps que je grimpais, je pensais aux personnes qui se trouvent en #Palestine, mais aussi en #Israël, et qui sont bombardées» #gaza pic.twitter.com/ZRauICwaRD — LexOmnium (@LexOmnium) November 7, 2023

وقالت المحافظة في فترة بعد الظهر “لقد وُضع قيد التوقيف لدى الشرطة بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر، وهي تهم أسقطتها النيابة العامة بعد ذلك”، موضحة أن الشرطة أطلقت سراح آلان روبير في وقت لاحق.

من خلال هذا التسلق، أوضح آلان روبير أنه أراد إرسال “رسالة سلام” لكي “يجلس كبار القادة في العالم أجمع، ويجتمعوا، ويفعلوا شيئاً لحل هذا الصراع بين فلسطين وإسرائيل بشكل نهائي”.

وتقصف إسرائيل قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر إثر تنفيذ عناصر حركة حماس هجوماً مباغتاً على الدولة العبرية قتلوا خلاله 1400 شخص معظمهم مدنيون، بحسب مسؤولين إسرائيليين.

وتفيد وزارة الصحة التابعة لحماس بأن أكثر من 10 آلاف شخصا استشهدوا في الضربات الإسرائيلية مذاك، بينهم أكثر من 4000 طفل.

وقال آلان روبير بعيد نزوله من ناطحة السحاب المهيبة “في الوقت الذي كنت أتسلق فيه، كنت أفكر في الناس في فلسطين، وحتى في إسرائيل، الذين يتعرضون للقنابل”. ووصف ما يحصل حالياً في قطاع غزة بأنه “إبادة جماعية”.

وينقل آلان روبير البالغ 61 عاماً، رسائل سياسية بانتظام أثناء مغامرات تسلق المباني. وفي رصيده حوالى مئة عملية من هذا النوع، بما يشمل تسلق برج خليفة (828 متراً) في دبي أو برج إيفل في باريس، كما أن اسمه مدرج في كتاب غينيس للأرقام القياسية.

(وكالات)