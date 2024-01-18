الرجوب لـ «القدس العربي»: حكومة توافق… وغينسبرغ: دور مناسب للسلطة

يتسع الخلاف بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية مع استمرار الحرب على قطاع غزة من دون أفق واضح لدى القيادة الإسرائيلية نفسها.

وعبّر مسؤول فلسطيني رفيع المستوى ودبلوماسي أمريكي مخضرم في تصريحات لـ «القدس العربي» عن ضرورة إعطاء دور للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة بعد الحرب.

وكانت تقارير أمريكية وإسرائيلية قد ذكرت أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رفض عرضا قدمته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للتطبيع مع السعودية مقابل موافقة إسرائيل على توفير مسار للفلسطينيين نحو تأسيس دولتهم.

وحسب تقرير لمحطة أن.بي.سي الأمريكية فقد تضمن المقترح الأمريكي الذي نقله وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن إلى نتنياهو «التزامات من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقادة عرب آخرين، للمساعدة في تمويل إعادة إعمار غزة بعد الحرب ودعم عودة السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها إلى القطاع».

الرجوب: متمسكون بحكومة توافق وطني

وتعليقا على الرفض الإسرائيلي للعرض الأمريكي، قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» الفريق جبريل الرجوب لـ «القدس العربي» إن الحكومة الإسرائيلية «هي قيادة فاشية» وهي تواصل قصف المدنيين.

وأكد أنّ السلطة الفلسطينية لديها أولويات فيما يتعلق بالوضع الحالي، أولها «تشكيل حكومة توافق وطني بين كل فصائل العمل الوطني بما في ذلك حماس، وثانيها تحديد مهام والتمهيد لإجراء انتخابات وبناء شراكة وطنية من خلال عملية ديمقراطية يشارك فيها الجميع».

وشدّد على أن ثوابت السلطة هي «وحدة الأراضي الفلسطينية وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وتشكيل حكومة يتمتع أعضاؤها بمصداقية واحترام ويحظون بموافقة فصائل العمل الفلسطيني بلا استثناء».

وردا على سؤال عن موقف الإدارة الأمريكية، قال الرجوب «إنهم نظريا يتحدثون عن وحدة الأراضي الفلسطينية»، و»لكنهم عاجزون عن رفع الكارت الأحمر (بوجه إسرائيل) لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني».

وردا على سؤال عن الإصلاحات التي طالب بها الأمريكيون قال الرجوب: «بإرادتنا وقرارنا المستقل لا بدّ من إحداث إصلاحات في المنظمة (التحرير الفلسطينية) والسلطة (الوطنية)، ولكن يجب أن يحصل هذا لخدمة المصالح الفلسطينية».

دبلوماسي أمريكي سابق: دور مناسب للسلطة

وفي السياق نفسه، تحدّث مارك غينسبرغ الدبلوماسي والسفير الأمريكي السابق لـ «القدس العربي» عن تقييمه لأولويات الإدارة الأمريكية تجاه الحرب على غزة حاليا، فقال إنّه يدعم «بقوة جهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لدفع الحكومة الإسرائيلية باتجاه خفض التهديد الذي يواجهه المدنيون في غزة والمواجهة الحاسمة لحركة حماس الإرهابية»، على حدّ قوله.

وأضاف غينسبرغ، الذي سبق وأن شعل مناصب رفيعة في الإدارة الأمريكية من بينها نائب كبير مستشاري الرئيس الأسبق جيمي كارتر لشؤون الشرق الأوسط، والسفير الأمريكي في المغرب: «أرى أيضا أن إدارة الرئيس الأمريكي تعتقد بأن الدفع باتجاه سياسة جديدة تدعم تمكين السلطة الفلسطينية في قطاع غزة وإعادة الإعمار هو أمر مهم».

وأشار في حديثه مع «القدس العربي» إلى أن «حقيقة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يفضل استمرار الأعمال العسكرية، ورفضه إعطاء دور مناسب للسلطة الفلسطينية يتعارض مع مصالح إسرائيل والمدنيين في هذا الصراع».

ورأى أن الوضع الراهن ملحّ ولا يمكن انتظار تغيير في الحكومة الإسرائيلية من خلال الانتخابات.

وكانت محطة أن.بي.سي الأمريكية قد ذكرت أن نتنياهو قال لبلينكن خلال زيارته الأخيرة إلى إسرائيل، إنه ليس مستعداً للتوصل إلى اتفاق يسمح بقيام دولة فلسطينية، حسب ثلاثة مسؤولين أمريكيين كبار لم يتم كشف هويتهم، تحدثوا إلى المحطة.

وحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أمس، أجاب بلينكن أن «حماس» لا يمكن إزالتها بوسائل عسكرية وحدها، وأن عدم اعتراف القادة الإسرائيليين بذلك سيؤدي إلى تكرار التاريخ.

ونقلت «أن.بي.سي» الأمريكية عن مسؤولين في الإدارة قولهم إن «الآمال في إعادة تشكيل الشرق الأوسط بعد الحرب مرتبطة بشكل كامل بإنشاء دولة فلسطينية في النهاية، مما يعني أنه سيضطر على الأرجح إلى الانتظار حتى تكون هناك حكومة مختلفة في إسرائيل».

محلل: إيجابية أمريكية

وتعليقا على الموضوع نفسه، قال باولو فون شيراش مؤسس معهد السياسة العالمية في واشنطن لـ «القدس العربي» إن الولايات المتحدة «تحاول أن تظهر بشكل إيجابي في كل هذا وتقول يمكن أن يكون هناك ضوء في نهاية النفق».

وأضاف «عندما ينتهي هذا الأمر، الذي لا نعرف متى سينتهي، قد نتمكن من بداية جديدة لحل بدولتين، بالاشتراك بوضوح مع الدول العربية في المنطقة».

وتابع «يمكننا أن نجد وسيلة للتصدي للوضع بعد الهجوم الإسرائيلي، والوضع بعد «حماس» في غزة وإعادة إحياء المفاوضات المجمدة أو المتوقفة أو شبه المتوقفة الآن بين إسرائيل والفلسطينيين. لدينا في النهاية حلّ بدولتين بدعم واضح من الولايات المتحدة. يجب أن يكون الاشتراك من جانب إسرائيل والدول العربية».

اليمين المتطرف يهاجم المبادرة

وفي السياق نفسه، هاجم أعضاء يمينيون في الكنيست أمس الخميس مبادرة بلينكن، ودعوا إلى معارضتها.

وحسب صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، قال النائب في الكنيست بوعاز بسام من حزب «الليكود» على حسابه على تويتر: «إقامة دولة فلسطينية على أرض مشبعة بدماء اليهود المقدسة تساوي مكافأة للإرهاب وانتصار النازيين في زمننا».

كذلك قال النائب في الكنيست دان إيلوز: «إذا كان الخيار بين التطبيع ووجود دولة إسرائيل، فإننا نختار وجود دولة إسرائيل. دولة فلسطينية تشكل خطرًا على وجود دولة إسرائيل.»