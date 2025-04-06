الرجوب يدعو حماس لـ”مقاربات” ويكشف عن أفكار جديدة لإنهاء الانقسام

غزة – “القدس العربي”:

في ختام زيارة قام بها وفد قيادي رفيع من حركة فتح إلى العاصمة المصرية القاهرة، التقى خلالها عددا من المسؤولين، دعا رئيس الوفد الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية للحركة، إلى “مقاربات” بين حركته وبين حركة حماس.

وقال الرجوب “يجب أن تكون هناك مقاربة بين حماس وفتح لترتيب البيت الفلسطيني”، ودعا مصر التي توسطت مرات عدة في المصالحة الفلسطينية الداخلية، لاستضافة مؤتمر وطني شامل من أجل ذلك.

وجاء ذلك في خلال مقابلة أجراها الرجوب مع قناة “القاهرة الإخبارية”، نشر ملخصها على صفحته على موقع “فيسبوك”، حيث طالب فيها جميع الفصائل إجراء مراجعات “لإنقاذ أهلنا”.

أشار الرجوب إلى أن المقاربة مع حماس تكون في ثلاثة ملفات أساسية، وأولها الملف السياسي

وأشار إلى أن المقاربة مع حماس تكون في ثلاثة ملفات أساسية، وأولها الملف السياسي، بان يكون هناك إقرار مشترك بمرجعية قرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية، التي توفر حق إقامة دولة مستقلة كاملة السيادة على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس.

وأوضح أن ثاني المقاربات يكون من خلال “خيار المقاومة”، مؤكدا أن الجميع يعتبر أن “الصدام” يعتبر عنصرا ثابتا مع الاحتلال، وقال إن فتح ترى أن المقاومة الشعبية الشاملة، يجب لأن تكون خيارا استراتيجيا، مؤكدا أن هذه المقاومة بمظهرها الشعبي “لأكثر جدوى في هذا العالم وفي هذه المرحلة”.

أما الملف الثالث، فقد أكد الرجوب على أهمية الإقرار بمبدأ وحدانية السلطة الفلسطينية، والسلاح الواحد والقانون الواحد، وأن تقر حماس كذلك بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية، داعيا حركة حماس إلى إجراء مراجعة لسياستها.

وقال “لا بد أن نقر بمبدأ وحدة السلطة، وحصر حمل السلاح من أجل الوقوف وراء الشعب الفلسطيني”، وأكد أن وحدة الصف الفلسطيني هي “الخط الأول لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي”، داعيا لـ “الوصول إلى وحدة وطنية وشراكة من خلال صندوق الاقتراع، لا من خلال السلاح”.

وأكد أنه في حال التوصل إلى ذلك، وإلى إجراء الفصائل لمراجعات، بمن فيه من داخل المنظمة أو خارجها، يمكن الذهاب بعدها إلى عقد مجلس وطني موحد، إلى أن نصل إلى وحدة وطنية يشارك فيها الجميع.

وأشار إلى أن استمرار الوضع على هذا الشكل، ويقصد الانقسام الفلسطيني، يخدم الاحتلال، وقال “نأمل أن يستخلص الجميع العبر مما سبق، بما يضمن وحدة فلسطين وقيادتها وقرارها”، وقال “نشعر بالحزن والألم أن يأتي الحديث عن وحدة الصف بعد إبادة 10% من الفلسطينيين”، وكان يشير إلى المجازر التي تقترفها قوات الاحتلال منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

الرجوب: نأمل أن يستخلص الجميع العبر مما سبق، بما يضمن وحدة فلسطين وقيادتها وقرارها

وقال الرجوب “يجب الحفاظ على وحدتنا بعيدا عن أي تجاذبات أو أجندات”، كاشفا بأن وفد حركة فتح “قدم مجموعة من الأفكار لبناء شراكة وطنية فلسطينية بما في ذلك حماس”، وأنهم ناقشوا مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مراحل خطة إعادة الإعمار في قطاع غزة.

وكان وفد فتح برئاسة الرجوب وعضوية روحي فتوح عضو اللجنة المركزية ورئيس المجلس الوطني، والدكتور محمد اشتية عضو اللجنة المركزية ورئيس الوزراء السابق، عقد السبت اجتماعات مع مسؤولين مصريين، والتقى الوزير عبد العاطي.

وخلال حديثه أشاد الرجوب بجهود مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعمة للقضية الفلسطينية، وقال “مصر لديها رغبة قوية في توحيد الصف الفلسطيني، لأنها قضية وطنية بالأساس للشعب المصري”.

ووفق البيان الرسمي استعرض الوزير المصري خلال اللقاء، مستجدات الجهود المصرية لاستعادة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية، وقد شدد على موقف مصر الداعم للسلطة الفلسطينية، ومؤكدا رفض المحاولات الإسرائيلية لتقويض وحدة الأراضي الفلسطينية وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

كما أكد عبد العاطي على رفض مصر الكامل للعدوان الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة والضفة الغربية، وللسياسة العدوانية الإسرائيلية في الإقليم واستخدامها القوة العسكرية الغاشمة، محذرا من عواقب استمرار الصمت الدولي المخزي تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتناول الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة.