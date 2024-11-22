الرحلة الأخيرة لـ«أحمد الغزي» في رام الله

رام الله – «القدس العربي»: من مناطق متفرقة في مدينة رام الله، يحضر شبان غزيون إلى المسجد العمري في رام الله التحتا (البلدة القديمة). يدخلون المسجد بحماس وهمة عالية وحزن، رغم علامات التعب التي تبدو واضحة على وجوههم.

وفي زاوية المسجد، بجوار مقاعد اسفنجية يستخدمها، عادة، مصلون كبار السن، يجلس بضعة شبان متفاوتي الأعمار بجانب جثمان مسجى، بعضهم يقرأ القرآن، والبعض الآخر يسبّح ويدعو بالرحمة والمغفرة.

غُطي الجثمان بعلم فلسطيني طويل، غطى العلم جميع الجسد المكفن، باستثناء منطقة الرأس التي تُكشف لمين يريد رؤية الشاب الغزي المتوفى من عائلة زنون.

وجاء في دعوة التشييع التي شاركها إعلاميون من المدينة على شبكة الفيسبوك ما نصه: «جمعية أهالي غزة في الضفة الغربية تدعوكم للمشاركة في صلاة الجنازة على الشاب أحمد سليمان محمد زنون، أحد مرضى قطاع غزة الذي توفاه الله في المستشفى الاستشاري».

والشاب الذي كان يعمل حلاقا في غزة قبل الحرب، وصل إلى مدينة رام الله قبل أشهر، على أمل العلاج من مرض سرطان الدم.

وبوفاة الحلاق زنون (29 عاما)، أصبح عدد من «استشهدوا» في مستشفيات الضفة الغربية من سكان القطاع 34 مريضا، وكلهم دفنوا بجنائز بسيطة، ومن دون أي حضور لعائلاتهم، في مقابر مدينة رام الله.

«شهداء عند ربهم»

ويؤكد أحد الشبان أن مرضى غزة الذين يتوفون في الضفة «هم شهداء عند ربهم»، ويشدد: «هؤلاء ممن قال عنهم الرسول بأنهم شهداء»، ويتلو علينا نص الحديث: «قالَ رَسُولُ اللَه عليه وسلم: الشُهَدَاءُ خَمسَةٌ: المَطعُونُ، وَالمبْطُونُ، والغَرِيقُ، وَصَاحبُ الهَدْم وَالشَهيدُ في سبيل اللَه. متفقٌ عليهِ».

بجوار الجثمان تماما، يجلس شاب حزين يتلو آيات القران. يخبرنا أحد الشبان بأنه ابن عم الشهيد الذي كان يرافق المريض.

أعداد قليلة وصلت إلى المسجد قبل موعد صلاة الظهر، ومع اقتراب موعد الصلاة تتزايد الأعداد، ومع الأذان يغلب على الذين يدخلون المسجد كونهم من كبار السن، أنهم من سكان منطقة البلدة القديمة.

لحظات قصيرة قبل تشييع جثمان الشاب الفلسطيني، وخلالها، يجتمع شبان غزيون أغلبهم جاؤوا كمرافقين لمرضى متعبين جدا، فيما جانب منهم عمال طردهم الاحتلال بعد أحداث السابع من أكتوبر العام الماضي، ولم يسمح لهم بالعودة للقطاع.

ويردد أحد الشبان: «أمنيتنا العودة للقطاع، فلنمت برفقة عائلاتنا وعلى أرضنا أو لنعش معهم هناك»، ويستعرضون لنا أسماء عائلاتهم وأقاربهم الذين وضعت حرب الإبادة المتوحشة حدا لحيواتهم.

يتوضأ الشبان، ويأتون حيث يتمدد الجثمان بصمت ورهبة وحيدا، بعضهم يكشف عن وجه الشهيد ويقبلونه، ويتبادلون الرحمات والتعازي، ومن ثم أخبار عائلاتهم في القطاع.

ونشر نشطاء في المدينة دعوة للمشاركة في عملية التشييع، وحملت الدعوة جملة: «شاركوا أحمد في رحلته الأخيرة… أحمد توفي وحيدا في رام الله، لنكن معه في جنازته، لنكن عائلته في رحلته الأخيرة».

وتحمل الدعوة تعبيرا صادقا عن روابط دينية ووطنية يريد النشطاء تعزيزها في الأحزان كما في الأفراح، وتحديدا بمن تقطعت بهم السبل في الضفة الغربية، فيما يخبرنا أحد الرجال أن تنظيم «فتح» في منطقة «رام الله التحتا» تكفل بكل مستلزمات تشييع جثامين الشهداء المرضى، وذلك بالتعاون مع محافظة المدينة.

ولا يبدو الموت الغزي في القطاع كافيا، فتراجيديا الموت تمتد إلى الضفة الغربية أيضا، لكن هذه المرة من دون شاشات أو أخبار. إنه موت صامت ويعكس برودة ووحدة وبعد أشهر من الألم والوجع.

وعبر تطبيق المراسلة «واتس اب»، يرينا أحد الشبان صورة الشاب زنون الممدد على سجاد المسجد، وتظهره الصورة وسيما يرتدي لباسا رسميا، فيما يعرض صورة ثانية للجثمان بعد لحظات من مفارقة الروح للجسد، وفيها يبدو بوضوح ما فعله المرض بجسد الشاب زنون.

ويستخدم الشبان سيارة لنقل الموتى تابعة لبلدية رام الله سوداء اللون ينقل من خلالها الجثمان إلى مقبرة جديدة على مدخل بلدة بيتونيا غرب رام الله.

وعلى مدى عام كامل، شيع من المكان ذاته نحو 33 مواطنا غزيا، حسب تصريحات محافظ محافظتي رام الله والبيرة ليلى غنام. وجميعهم رحلوا من دون أن ينالوا جنازة تليق بهم، كما جرت العادة في تعامل الفلسطينيين مع الموت، وهو ما يعكس جانبا من المظاهر الاجتماعية الراسخة التي تراجعت بفعل حرب الإبادة على القطاع.

وقبل نحو أسبوع شيعت من نفس المكان، وبحشد أكبر، الفتاة الغزية أميرة الصباغ، التي توفيت في مستشفى المــــطلع في القدس، بعد صراع مرير وطويل مع مرض السرطان.

ووري جثمانها الثرى من دون حضور أي فرد من عائلتها، رغم أن والدة أميرة كانت على بعد مسافة قصيرة في مدينة القدس المحتلة، حيث حالت إجراءات الاحتلال من خروجها للمشاركة في جنازة ابنتها.

«الطفلة أميرة»

والجنائز في رام الله تنفذ من دون أحضان دافئة أو دموع سخية، لكن محافظة المدينة تؤكد أن «عائلة فلسطين الكبيرة هي التي تودع المتوفين، وهو ما فعلته مع الفتاة أميرة التي كانت تعاني من سرطان في الدماغ، ومع جميع المتوفين المرضى.

وكانت أميرة ذات الـ(12 عاما) تحلم بالعودة لمنزلها وعائلاتها، لكن الموت كان إليها أسرع من عودتها للقطاع المُدمى.

وبينما كانت تعاني أميرة في رام الله وحيدة، كان والدها مضطرا لحمل ميرا (ابنته الثانية) ووالده المقعد، ووالدته المسنة، في رحلة نزوح مريرة، حيث استقر به الحال في خيمة في مواصي خان يونس جنوب القطاع.

وعلى مدى عام، ظل التدهور ملازما لحالة أميرة، حتى فقدت القدرة على الحركة والنطق والرؤية، وأصبحت جسدا هامدا.

ويوجد الآلاف من الشبان من قطاع غزة (5 آلاف تقريبا) في الضفة الغربية، وجلهم جاؤوا للعلاج أو كمرافقين للمرضى، فيما جزء منهم قامت قوات الاحتلال بترحيلهم للضفة بعد أن كانوا يعملون في المناطق المحتلة عام 1948، بعد رحلة اعتقال وتعذيب.

وتبادل الشبان من حول الجثمان انتقادات هامسة حول تقصير رسمي في التعامل مع قضية المرضى ومرافقيهم، فهم يضطرون للعمل من أجل توفير مصروفهم الشخصي، فيما يرسل جزء منهم مبالغ بسيطة لعائلاتهم في القطاع.

يشدد أحد الشبان قبل أن يحين موعد الصلاة على الجثمان «إن الموت واحد.. وأن الجسد المسجى بالعلم الفلسطيني عبرة للأحياء وليس للأموات».

دعوات عدم ترك أحمد زنون وحيدا في رحلته الأخيرة دفعت الإعلامي محمود حريبات للحضور للمسجد، من أجل المشاركة والصلاة على الراحل كغيره من النشطاء. لقد قطع حريبات مشوارا طويلا ليكون في المسجد العمري في وقت الصلاة، فهو يرى أن هذه المشاركة «واجب مقدس»، فـ»العبرة من الموت تـــــخص الأحياء بالضرورة».