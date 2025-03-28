الرسائل الأمريكية ـ الإسرائيلية إلى المنطقة والعالم!

تقاطعت زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى باريس، أمس الجمعة، مع تصعيد إسرائيلي نوعيّ يمثّل خرقا كبيرا لاتفاق وقف إطلاق النار وذلك باستهداف جيش الاحتلال للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت في سابقة هي الأولى منذ دخول الاتفاق حيّز التنفيذ قبل أربعة أشهر (27 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي).
شهد لقاء عون بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعما واضحا للبنان تمثّل بتنديد الأخير بالغارات الإسرائيلية باعتبارها «انتهاكا لوقف إطلاق النار» على نحو «أحادي» وهي من ثم «غير مقبولة» و«تنكث وعدا مقطوعا» و«تصب في مصلحة حزب الله». إضافة إلى ذلك أكد ماكرون أن ما من معلومات «في هذه المرحلة» عن «ضربات لحزب الله»، في موقف داعم للرئيس اللبناني الذي قال إن تحقيقات الجيش اللبناني تشير إلى أن «حزب الله ليس مسؤولا» عن إطلاق الصواريخ.
أشار ماكرون إلى أنه سيتّصل بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتوقع منه «ضغطا خاصا» لأن الأمريكيين يملكون «وسائل ضغط أكبر من أي كان على إسرائيل»، في اعتراف أن ضغوط فرنسا غير قادرة على كبح جماح رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (الذي قال إنه سيتصل به أيضا).
أعاد ماكرون، بأكثر من طريقة، التأكيد على الرعاية التي توليها باريس للجمهورية اللبنانية، وإظهار ذلك بالدفاع عن مصالح بيروت، وتضمن ذلك لقاء فيديو ضم، إضافة إلى عون، الرئيس السوري أحمد الشرع، وتركّز على شروط طرحها لتأمين زيارة للشرع إلى باريس (وهو ما يعني اعترافا فرنسيا رسميا به) وعلى رأسها اتخاذ خطوات لحل قضية اللاجئين السوريين في لبنان، وبحث «قضية الأمن على الحدود السورية اللبنانية».
انتهز ماكرون، أيضا، زيارة عون لعقد اجتماع فيديو خماسي ضم رؤساء فرنسا ولبنان وسوريا وقبرص واليونان وذلك، لمناقشة «التحديات المرتبطة بالأمن البحري»، و«التأثير البيئي الإقليمي على الأمن»، على حد تعبير قصر الإليزيه، وكذلك، طبعا، على مسألة «عودة النازحين السوريين».
تزامنت التطوّرات الأمنية ـ السياسية الأخيرة مع إعلان في اليوم نفسه لـ«اتفاق جدة» لترسيم الحدود بين سوريا ولبنان، الذي رعته السعودية، وهو اتفاق يتضمن أيضا اتفاقا للتنسيق بين البلدين للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية.
على ذمة صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن ترامب طلب من نتنياهو عدم استهداف العاصمة اللبنانية أو المرافق الحيوية فيها مثل المطار والمرفأ وشركة الكهرباء، لكن ذلك ترافق مع تصريحات لمورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، كرّرت فيها الدفاع عن إسرائيل وركزت في مجموعها على لوم لبنان على إطلاق الصواريخ، وزعمت أن إسرائيل لا تنتهك اتفاق وقف النار مع لبنان، وأن إيران و«حزب الله» هما «من جرّا لبنان إلى الحرب».
تكشف التداعيات الإقليمية والدولية الآنفة عن وجود أربعة محاور جيوبوليتيكية، يمثّل الطرف الأمريكي ـ الإسرائيلي العنصر الصاعد في هذه النزاعات، والذي يفسّر الطبيعة الاستحواذية والعدوانية لتحركاته، وسعيه لإعادة تشكيل المنطقة بناء على أولوياته، من دون تباينات شديدة بين أمريكا وإسرائيل.
يتمثّل الطرف الثاني بالحراك الأوروبي الذي تحاول فرنسا، كما نلاحظ، لعب دور بارز فيه، وهو محور يحاول بدوره وضع أولويات تتمثّل بتعزيز التحالفات الغربية المتوسطية، والرعاية الفرنسية «الخاصة» للبنان، مع محاولة مدّ ذلك إلى سوريا، بالتوافق، أو التنافس مع النفوذ التركيّ المتزايد، والجهد الإسرائيلي لمواجهته (مع استراتيجيات خبيثة لتفكيك سوريا).
المحور الثالث، هو المنظومة العربية، التي تسعى بعض الدول العربية، كالسعودية وقطر ومصر، لتعزيز مظلتها للاستقرار في سوريا ولبنان، وهو ما تظهره رعاية «اتفاق جدة» الأخير، والعمل الكبير الذي تقوم به قطر لتأمين التمويل والطاقة في سوريا، وجهودها للاستقرار في لبنان.
المحور الأخير، في «لعبة الأمم» الكبرى هذه، هي إيران، التي حاولت بعض الأطراف السياسية اللبنانية نسبة إطلاق الصواريخ الأخيرة إليه، وقد نسبت إليه أيضا المسؤولية عن الهجمات التي وقعت في الساحل السوري والتي أدت إلى تداعيات خطيرة على النظام الجديد في دمشق (مما يفسّر الجهود الحثيثة للرياض وباريس في هذا الخصوص).
تمثّل الغارات الأمريكية العنيفة والمستمرة على حركة «أنصار الله»، ورسالة ترامب المهددة لطهران، ضمن السياقات الآنفة، تهديدا يتجاوز إيران إلى المحاور الأخرى، بحيث تفرض نتائج حركة الصراع هذه طابعها على المنطقة والعالم.
*للأسف امريكا تشجع وتدعم الكيان الصهيوني المجرم
ع العدوان وتخريب الاستقرار في المنطقة العربية.
** الدول العربية تستطيع الضغط ع الكيان الصهيوني المجرم لوقف الاعتداءات هنا وهناك
ولكنها للأسف لا تفعل..؟؟؟!!!
حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.
سوريا و لبنان على الطريق الصحيح !
المهم هو أن إيران : بره , بره !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
نعم الرسائل واضحة وضوح الشمس ان الأمر لهذا الكيان الموقت لكن اين الحل ومن يجرؤ علي الحديث نحن نعيش بمرحلة حروب الطوائف في الأندلس فما اشبه بالماضي باليوم نريد حل فالحل يكون بشئين اما إصلاح أمور الدول عبر دعم الشعب الفلسطيني من خلال ادخال السلاح الي غزه ورفع عارنا الحصار عن الشعب الغزي او ان شعوب تقوم بالواجب المناط به لدعم الشعب الفلسطيني واتمني من الله ان يحق الأفضل لما وحده الشعوب العربية والاسلامية في الدفاع عن الامه المكلومه بأوغاد العصر الذين يبحثون عن مصالحهم في وجه الاباده الجماعية اللهم اننا مظلومين فانتصر
رسالة وحيدة تلقتها الإنسانية جمعاء هي أن الصهاينة و من ولاهم هم محور الشر و يجب التمرد عليهم و مقاطعتهم كليا .
يتساءل المرء أحيانا عن دور الجامعة العربية؟ لو أخذنا نظيرتها الأوروبية ” الاتحاد الأوروبي ” كجامع لدول مختلفة بغض النظر عن مهامه الأخرى, نلاحظ أن أعضاءه يجتمعون ويعملون على كل المستويات كي يواكبوا الأحداث الأخيرة في علاقتهم بالحليف الأمريكي كي لا يستيقظوا صبيحة يوم والخطر يحدق بهم.
لا يتطلب الأمر الكثير من الجامعة العربية, فقط تهيئة الظروف لجمع الفرقاء لمائدة المفاوضات أكانت على الحدود أو المياه أو أي مشكل آخر, كوسيط محايد لكن برغبة التهدئة ونزع فتيل الأزمات التي قد تتطور لحروب. دول تقوم بهذا الأمر اليوم بشكل أحادي, لكن – برأيي – هذه يجب أن تكون من مهام الجامعة العربية .
الجميع متفق اليوم أن الظروف السياسية العالمية ليست ما كانت عليه قبل أشهر فقط, لا أظن أن دولة في العالم في مأمن من مشاكل قد تصادفها وربما قد تطلب منها تعويضات مالية أو ما شابه, أظن – الحذر واليقظة واجب ملح. محاولة تصفية النزاعات ضرورة آنية, ليبدأوا التفكير بشكل مغاير عن ذي قبل.
يتساءل المرء أحيانا عن دور الجامعة العربية؟ لو أخذنا نظيرتها الأوروبية ” الاتحاد الأوروبي ” كجامع لدول مختلفة بغض النظر عن مهامه الأخرى, نلاحظ أن أعضاءه يجتمعون ويعملون على كل المستويات كي يواكبوا الأحداث الأخيرة في علاقتهم بالحليف الأمريكي كي لا يستيقظوا صبيحة يوم والخطر يحدق بهم.
تتمة :
لا يتطلب الأمر الكثير من الجامعة العربية, فقط تهيئة الظروف لجمع الفرقاء لمائدة المفاوضات أكانت على الحدود أو المياه أو أي مشكل آخر, كوسيط محايد لكن برغبة التهدئة ونزع فتيل الأزمات التي قد تتطور لحروب. دول تقوم بهذا الأمر اليوم بشكل أحادي, لكن – برأيي – هذه يجب أن تكون من مهام الجامعة العربية .
خاتمة :
الجميع متفق اليوم أن الظروف السياسية العالمية ليست ما كانت عليه قبل أشهر فقط, لا أظن أن دولة في العالم في مأمن من مشاكل قد تصادفها وربما قد تطلب منها تعويضات مالية أو ما شابه, أظن – الحذر واليقظة واجب ملح. محاولة تصفية النزاعات ضرورة آنية, ليبدأوا التفكير بشكل مغاير عن ذي قبل.
أخي عبد الكريم. نتمنى ذلك لكن كما تعلم الجامعة الإسرلئيلي العربية (دول التطبيع) أقوى بعشرات المرات من الجامعة العربية! الخطوة الأولى يجب تكون بأن يتوقف التطبيع مع إسرائيل والمطالبة التي لاتقبل المساومة بدولة فلسطينية مستقلة للشعب الفلسطيني. وبعدها سترى أن الحياة ستعود للحامعة العربية من جديد.
أخي أسامة تحية لك.
أنا معك قلبا قالبا , التطبيع المجاني مع إسرائيل يجب أن يتوقف, كما تعلم إسرائيل تستغل كل منفذ يخدم مصالحها كي تشتت وتمزق النسيج الاجتماعي في المنطقة, وهذه الطريقة ليست بالجديدة, الاستعمار الفرنسي لشمال افريقيا حاول انتهاجها للتفريق الإثني بين ساكنة المنطقة, لم ينجح لأن الشعوب مع ذلك كانت يقظة.
تتمة, أخي أسامة.
المؤسف أن ليس للعرب أوراق ضغط ولو على بساطتها كي يرموها أمام القوة الكبرى المساندة لإسرائيل. ليس بيدهم شيء. لذا نرى إسرائيل تصول وتجول في القطاع , المجازر التي ترتكبها فقط ضد الأطفال الأبرياء الذين لا علاقة لهم لا بالسياسة ولا بحماس أو غيرها, يذبحون يوميا بهذه الطريقة الوحشية ولا من يحرك ساكنا عربيا أو عالميا. الضعيف يعامل بهكذا طريقة, أكان بشرا أو دولة. أهل هم حقا ضعفاء ؟ الحقيقة المرة ” لا ” يملكون من ما لا يملكه كبار الأثرياء اليهود في أمريكا, هؤلاء يستعملون أموالهم وطاقاتهم في الاتجاه الذي رسموه واثقين من عملهم والنتيجة واضحة للعيان.
خاتمة, أخي أسامة.
هل بمقدور العرب فعل شيء ؟ بالطبع, الكثير , لكن أين الرغبة ؟ لماذا لا يقطعون الطريق على إسرائيل مثلا في تحسين علاقتهم المتوترة مع إيران, ليشترطوا ويراقبوا إلى أين تتجه الأمور ؟ إيران شيعية , أغلب العرب سنة, هذا التصنيف يجب أن يزول من قواميس السياسة, .قديما كان سياسيون عرب يتفادون التعامل مع ” الاتحاد السوفييتي ” لأنهم كفرة على حد قولهم. التعامل مع الغرب آلمسيحي جائز أما الكفرة فلا . إيران الدينية تتعامل مع أحفاد السوفييت اليوم . السياسة متحولة ومتقلبة بحسب الظروف من أجل المصلحة العليا للشعوب التي يجب أن تكون فوق كل الاعتبارات الأخرى.
أين هم من كل هذا.؟
العالم كله مدعو اليوم لمواجهة أميركا. بالتأكيد ليس عسكريا. إنما سياسيا. اقتصاديا. لنتخلص من هذا الأخطبوط الذي لا يريد أن يترك البشرية
ان تعيش بسلام