الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة تدفع الذهب لمستوى قياسي

واشنطن: ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع الثلاثاء، مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم، مما أثار مخاوف من نشوب حرب تجارية وتفاقم التضخم.

وبحلول الساعة 02:29 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 2939.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2942.70 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة أيضا إلى 2966 دولارا.

قرر ترامب الاثنين زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى 25 بالمئة “دون استثناءات أو إعفاءات” في خطوة تهدف إلى مساعدة الصناعتين المتعثرتين ولكنها تزيد من خطر اندلاع حرب تجارية على جبهات متعددة.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم “خطر اندلاع حرب تجارية عالمية يفرض ضغوطا على تداول الذهب… يبدو أن المشترين غير حساسين إلى حد ما تجاه الأسعار لأن التجار يفعلون ما في وسعهم لشحن الذهب إلى الولايات المتحدة لتجنب أي رسوم جمركية محتملة تفرض على المعدن”.

وقد تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب إلى تفاقم التضخم في الولايات المتحدة، فيما ينتظر المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين غدا الأربعاء ومؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 32.16 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.4 بالمئة إلى 989.50 دولار، في حين صعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 986.97 دولار.

(رويترز)