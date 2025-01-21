الركراكي يبعث رسالة صادمة للواحدي والمتمردين

الرباط- “القدس العربي”:

كشفت مصادر صحافية، عن موقف المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي، من ضم المدافع الأيمن لنادي جينك البلجيكي زكريا الواحدي، إلى صفوف المنتخب في المرحلة القادمة، أو على أقل تقدير في تجمع مارس/ آذار المقبل، وذلك بالتزامن مع الضغوط الهائلة التي يتعرض لها الشاب العشريني، لإقناعه بالتراجع عن قراره بتمثيل وطن الآباء والأجداد، ريثما يكون جزء من المشروع المستقبلي لمنتخب الشياطين الحمر.

وكان المدير الفني للمنتخب البلجيكي دومينيكو تيديسكو، قد أثار ضجة على نطاق واسع في معسكر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، باعتراف لا لبس فيه، بأنه يُرحب بانضمام الواحدي إلى صفوف المنتخب، في ظل حاجته الماسة لظهير بنفس جودة ومرونة مدافع جينك، المصنف كواحد من أفضل 3 لاعبين في مركزه على مستوى الدوري المحلي، وذلك في الوقت الذي يقاتل فيه اللاعب من أجل الحصول على دعوة لتمثيل رابع مونديال قطر 2022.

ومنذ ذلك الحين، بالكاد لا تتوقف الصحف والمواقع الرياضية في بروكسيل، عن تحديث الأنباء والشائعات حول مصيره مع المنتخب، لا سيما إذا لم يتغير وضعه الحالي مع أسود أطلس، كلاعب يُصنف كخيار ثالث أو رابع بالنسبة للمدرب الوطني، بعد أفضل ظهير أيمن في العالم أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، وبديله ومنافسه الأول في نفس المكان، نصير مزراوي، مدافع مانشستر يونايتد، في المقابل، يتقمص دائما وأبدا والده ووكيل أعماله محمد أشهبار الواحدي، دور المحامي عن ابنه، بتأكيد تلو الآخر، بأن زكريا لا ينوي التخلي عن جنسيته الرياضية المغربية.

وفي تحديث جديد لهذه الرواية، نقلت منصة “Win Win” عن مسؤول بارز في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لم يكشف عن هويته، أن اللاعب زكريا الواحدي “لا يثير اهتمام” المسؤول الأول عن الجهاز الفني للمنتخب وليد الركراكي، وذلك بالرغم من مخاوف بعض المقربين من مدرب الوداد الأسبق، بعد تأكدهم من تواصل المسؤولين في الاتحاد البلجيكي مع اللاعب ودائرته المقربة، في محاولة جادة لخطفه من أنياب الأسود في أقرب فرصة ممكنة.

وأرجع التقرير، سبب تجاهل الواحدي من قبل المدرب الركراكي، أولا للوفرة العددية الهائلة في مركزه، متمثلة في وجود القائد العداء أشرف حكيمي، بالإضافة إلى مدافع بايرن ميونخ وأياكس أمستردام سابقا، ثانيا لعدم اقتناعه بفكرة الاعتماد على زكريا في مركز الظهير الأيسر، وقبل هذا وذاك، ينظر المدرب إلى البروبغاندا حول اقتران اسمه بالمنتخب البلجيكي، على أنها أداة أو ورقة للضغط عليه من أجل ضمه إلى صفوف المنتخب.

وفي الختام، شدد نفس المصدر على أن المدرب الركراكي، بات حذرا للغاية بشأن اللاعبين أصحاب الجنسية المزدوجة، الذين يتفننون في الضغط عليه بورقة منتخباتهم الأوروبية، مؤكدا أن المدرب الأربعيني لا يستدعى من المواهب المنتشرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعالمية، سوى الأفضل ومن يحتاجهم المنتخب، وفي المقابل كما جاء نصا “لا يهتم مطلقا باللاعبين الذين يريدون الضغط عليه تارة بالإعلام وأخرى بوكلاء أعمالهم”.