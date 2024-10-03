الركراكي يعلن عن تشكيلة المنتخب المغربي لكرة القدم لمواجهة إفريقيا الوسطى وغياب دياز وزياش

الرباط- “القدس العربي”: وجه وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، الدعوة إلى 25 لاعبا، للمشاركة في المباراتين اللتين ستخوضهما النخبة الوطنية بالمركب الشرفي بمدينة وجدة يومي 12 و15 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، أمام منتخب إفريقيا الوسطى، لحساب الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي سيحتضنها المغرب ما بين 21 كانون الأول/ يناير 2025 و18 كانون الثاني/ يناير 2026.

ونشرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (الاتحاد المحلي)، على موقعها الرسمي، صورا تضم اللاعبين الذين تم استدعاؤهم من طرف وليد الكراكي للتواجد في القائمة النهائية التي ستخوض مقابلتي إفريقيا الوسطى.

وسجل الوسط الرياضي المغربي غياب كل من إبراهيم دياز نجم ريال مدريد الإسباني، وحكيم زياش نجم غلطة سراي التركي، عن اللائحة المناداة عليها، وعن ذلك نقلت مصادر إعلامية، تأكيد وليد الركراكي خلال المؤتمر الصحافي، على أن “غيابهما سيتيح الفرصة للاعبين جدد من أجل اكتساب التجربة ونضمن بالتالي تطورهم وفي نفس الوقت نحضر للمستقبل”.

وتشكلت اللائحة النهائية للاعبين التي أعلن عنها وليد الركراكي ضمن مؤتمر صحافي عقده الخميس بمركز محمد السادس بالمعمورة في سلا المجاورة للعاصمة الرباط، من ياسين بونو (الهلال السعودي)، منير المحمدي (نهضة بركان)، صلاح الدين شهاب (المغرب الفاسي) في حراسة المرمى.

بينما تشكل خط الدفاع من أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، نصير مزراوي (مانشتر يونايتد الإنكليزي)، عبد الكبير عبقار (ألافيس الإسباني)، جمال حركاس (الوداد الرياضي)، نايف أكرد (ريال سوسيداد الإسباني)، محمد الشيبي (بيراميدز المصري)، آدم أزنو (بايرن ميونخ الألماني)، عبد الحميد آيت بودلال (رين الفرنسي).

أما خط الوسط، فقد اختار الركراكي ترصيصه بكل من سفيان أمرابط (فنربخشة التركي)، إسماعيل الصيباري (بي اس في اندهوفن الهولندي)، بلال الخنوس (ليستر سيتي الإنكليزي)، رضى بلحيان (هيلاس فيرونا)، أسامة ترغالين (لوهافر الفرنسي)، عز الدين أوناحي (باناثينايكوس اليوناني).

فيما تشكل خط الهجوم، من إلياس أخوماش (فياريال الإسباني)، أمين عدلي (ليفركوزن الألماني)، سفيان رحيمي (العين الإماراتي)، أيوب الكعبي (اولمبياكوس اليوناني)، يوسف النصيري (فنربخشة التركي)، إلياس بنصغير (موناكو الفرنسي)، عبد الصمد الزلزولي (بيتيس الإسباني)، أسامة الصحراوي (ليل الفرنسي).

ويشار إلى أن المنتخب المغربي لكرة القدم، الذي ضمن تأهله تلقائيا للبطولة بحكم استضافة المغرب للنهائيات، يوجد في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الغابون وإفريقيا الوسطى وليسوتو.