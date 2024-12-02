الركراكي يفتح ذراعيه لمنافس جديد في هجوم المغرب

لندن- “القدس العربي”:

كشفت تقارير صحافية مغربية، عن أحدث الوجوه المرشحة للانضمام إلى كتيبة المدرب وليد الركراكي في المرحلة القادمة، وذلك بعد التطور اللافت في مستواه منذ بداية الموسم الجاري، والذي ساهم بشكل مباشر في ارتفاع أسهمه بالحصول على أول استدعاء لتمثيل منتخب بلاده الأول، كمنافس محتمل للأسلحة الفتاكة التي يمتلكها المدرب في خط الهجوم.

ووفقا لما ذكرته منصة “أنا الخبر”، فإن أفضل مدرب في القارة السمراء العام الماضي، قد طلب من أحد مساعديه متابعة الأداء الفني للمهاجم المحترف في صفوف نادي دينامو موسكو الروسي مهدي موهوب، بهدف إعداد تقرير شامل عن مستوى اليافع العشريني، تمهيدا لاحتمالية ضمه إلى صفوف منتخب أسود أطلس الأول بداية من توقف مارس/ آذار المقبل.

وأرجع نفس التقرير سبب دخول مهاجم نادي الرجاء السابق دائرة اهتمام الركراكي، إلى النسخة المبشّرة التي يبدو عليها منذ انتقاله من ناديه الروسي الحالي في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، لافتا إلى أن حالة التوهج الجماعي في الخط الأمامي، وتحديدا تألق سفيان رحيمي، وأيوب الكعبي ويوسف النصيري، حالت دون تقديم الدعوة للاعب المنتخب الأولمبي في التوقفات السابقة، بيد أن استمراره في تقديم مستويات مميزة، سيعجل خطوة تواجده مع المنتخب الأول لتعزيز الثلث الأخير من الملعب، وأيضا إشعال مستوى المنافسة بين الجميع.

كما بصم موقع “كوورة” الشهير على صحة هذه المعلومة، مؤكدا نقلا عن أحد مصادره، أن وليد الركراكي يتابع باهتمام بالغ التطور الملموس في أداء موهوب، الذي نجح في البناء على ما قدمه الموسم الماضي، بانفجار موهبته مع ناديه السابق في الوطن، ثم المساهمة في حصول المنتخب الأولمبي على الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024، قبل يطلق العنان لموهبته مع ممثل العاصمة الروسية، بتوقيعه على سبعة أهداف بالإضافة إلى ثلاث تمريرات حاسمة من مشاركته في 19 مباراة حتى الآن، وهو ما قد يمنحه فرصة الحضور في معسكر مارس / آذار المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن مهدي موهوب، كان قد استكشف موهبته مع أكاديمية الفتح الرباطي، ومنها شق طريقه إلى صفوف الفريق الأول بعمر أقل من 18 عاما، قبل أن يتم إرساله إلى نادي السوالم الرياضي على سبيل الإعارة في النصف الثاني من موسم 2022-2023، لينجح في خطف أنظار المسؤولين وأصحاب القرار في نادي الرجاء، الذين قرروا التوقيع معه مقابل رسوم بلغت 300 مليون سنتيم بالعملة المحلية، مع استفادة الفتح الرباطي من حصة 25% من قيمة انتقاله لأي فريق آخر، وحسنا فعل في موسمه الوحيد مع عملاق الدوري المغربي، الذي ختمه بالتألق في دورة الألعاب الأولمبية، ومن ثم الذهاب إلى دينامو موسكو في صفقة لامست المليوني دولار.