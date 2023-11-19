الروايات الإسرائيلية عن الحرب تتآكل!

انطلقت مروحية قتالية إسرائيلية من قاعدة «رمات داود» العسكرية إثر هجوم «كتائب القسام» في 7 تشرين أول/أكتوبر الماضي واشتبكت مع فلسطينيين كانوا يتبادلون إطلاق النار مع عناصر أمن إسرائيليين قرب تجمّع كبير للمشاركين في مهرجان «نوفا» الموسيقي الذي كان يقام في غلاف غزة.
حسب تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» أول أمس السبت، فإن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقا في موضوع تعرّض بعض المشاركين في ذلك المهرجان لنيران تلك المروحية، وإن مقاتلي «القسام» لم يكونوا على علم بوجود المهرجان الذي أقيم بجوار كيبوتس رعيم، وهو ما ينفي وجود خطة مسبقة لـ«حماس» بمهاجمة الموجودين في الحفل.
من جهة أخرى، قامت قناة «سي إن إن» الأمريكية، بمقارنة فيديو نشره الجيش الإسرائيلي لدى اقتحامه مجمع «الشفاء» الطبي مع الفيديوهات التي التقطت لاحقا خلال جولة لوسائل الإعلام العالمية، وخلصت إلى أن الجيش الإسرائيلي نقل أسلحة إلى داخل المستشفى، وهو ما كشفه التناقض الواضح في الفيديو الأول الذي نشره الجيش الإسرائيلي، والفيديو التالي الذي تم التقاطه خلال زيارة مؤسسات إعلامية أجنبية إلى المبنى.
أظهر الفيديو الأول، الذي نشر في الساعة 17:35 بندقية واحدة من طراز كلاشنيكوف، زعم أن حركة «حماس» تركتها في موقع التصوير بالرنين المغناطيسي في مجمع «الشفاء» فيما أظهر الفيديو الثاني، الذي التقطه تري ينغست، مراسل «فوكس نيوز» في منتصف الليل، بندقيتين من طراز كلاشنيكوف، وهو ما شاهده طاقم شبكة «بي بي سي» أيضا عند سماح الجيش الإسرائيلي له بالدخول في اليوم التالي.
حسب تقرير للصحافي الأمريكي ماكس بلومنثال، رئيس تحرير موقع «غرايزون» فقد قتل الكثير من المستوطنين الذين زعم الجيش الإسرائيلي، لاحقا، أن مقاتلي «القسام» «أحرقوهم أحياء» فيما شهود لوسائل إعلام إسرائيلية ذكروا أن الجيش قام بقصف قاعدة مليئة بضباط وجنود الإدارة المدنية الإسرائيلية، وأن القوات الخاصة الإسرائيلية «قضت على الجميع، بمن فيهم الرهائن» الإسرائيليون، وأدت إحدى تلك الغارات الإسرائيلية، حسب صحيفة «هآرتس» إلى مقتل «ما لا يقل عن 112 من سكان مستوطنة بئيري».
تبعت تلك العمليات حرب ديماغوجيا إعلامية إسرائيلية وغربية هائلة تحدثت عن «أطفال مقطوعي الرأس» و«جثث محروقة لا يمكن التعرف عليها» و«اغتصاب النساء قبل إحراقهن أحياء». الهدف من وراء الزعم عن تلك الفظائع واضح: تصوير «حماس» على أنها «أسوأ من داعش» وحشد الدعم العالمي لخطط إبادة وتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة.
الأدلة المتزايدة على أوامر قادة الجيش الإسرائيلي تشير، كما يقول بلومنثال، إلى أن بعض الصور، الأكثر إثارة للإزعاج، للجثث المتفحمة، والمنازل الإسرائيلية التي تحولت إلى أنقاض، وهياكل المركبات المحترقة التي قدمت إلى وسائل الإعلام الغربية كانت في الواقع «العمل اليدوي لطواقم الدبابات وطياري المروحيات».
مارك ريغيف، نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أعلن مؤخرا، عددا جديدا لقتلى عملية 7 تشرين اول/أكتوبر العسكرية هو 1200 (بدل 1400) مشيرا إلى اكتشافهم أن الجثث الأكثر تفحما كانت لمقاتلين من «حماس» وهو ما يعطي مصداقية أكبر للتحليلات المذكورة، ويبين، من جهة أخرى، التآكل المتصاعد لعناصر الرواية الإسرائيلية حول الحرب الجارية، كما يبين طور التغوّل الهائل الذي دخلت فيه إسرائيل.
أعتقد بأن معظم الصهاينة يتابعون قناة الجزيرة , لعدم ثقتهم بإعلامهم !
الأكاذيب الصهيونية أضرت بالإعلام الصهيوني العالمي !!
لقد خسروا سطوة إعلامهم بالعالم !!!
ولا حول ولا قوة الا بالله
بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا نفعل؟ المجال امامنا مفتوح لعمل الكثير من الناحية العسكرية استحضار المعلومات العسكرية والتدريب- حاليا النظري -على الرمي بالبندقية والآربيجيه بالبيت تسطح على الأرض واحمل قطعة خشب على شكل آر بي جيه وتدرب على حالات الرمي ورمي الرمانات وحاول أن تحصل لو على بندقية خردء لتتقن النيشان بالإضافة للركض والتجهيز للسفر بأي لحظة قد يفتح الله باب الجهاد والزحف لفلسطين الحكام الخونة لن يفتحوا الطريق لكن بأي لحظة ممكن ان يسقط احد حكام دول الطوق ويصبح الطريق سالكا إلى داخل فلسطين وربما اكثر من طريق ما نجد أنفسنا إلا في فلسطين بالإضافة لذلك متابعة الوضع العسكري وتقديم المعلومات للمقاومة اي فكرة عسكرية مهما كانت بسيطة قد تخدم المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا نفعل ؟ من الناحية الإنسانية الذي يتوجع في الحرب اكثر هم الصهاينة قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار لذا على الأغلب سيتم وقف إطلاق النار حفاظا على ما تبقى من جنود الكيان الصهيوني في هذه الحالة سيبدأ تدفق البضائع إلى غزة هنا مع اقتراب فصل الشتاء نجمع في مساجد اوروبا وامريكا واستراليا وكندة الملابس الشتوية الجديدة او المستعملة التي لا تميز عن الجديدة وملابس والعاب الأطفال حفاضات ادوية كتب صور العاب.. إلخ كل ما يمكن جمعه تجهيزه حاليا في البيوت ريثما يفتح طريق القوافل يتم جمعها في المساجد او المستودعات للشحن إلى غزة بإشراف لجان موثوقه يتم تشكيلها في كل بلده ممن عرفوا بالنزاهة والأمانة بالإضافة لنشاط الأطباء عندما تقف الحرب نتمنى عليهم اخذ إجازات والتوجه للقطاع لمعالجة المصابين وتقديم العون اللازم لهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. من الناحية الدينية ماذا نفعل؟ الدعاء في الثلث الأخير من الليل على الصهاينة والحكام العرب الخونة .. صلاة حاجة في كل مساجد العالم بعد صلاة الجمعة ان يغرق الله البوارج الأمريكية ويزيل كل امبراطورية تدعم دولة الاحتلال صلاة حاجة جماعية بعد صلاة الجمعة نسال الله فيها ازالة دولة الاحتلال واغتنام السلاح النووي من يدها واغتنام ما فيها من مال واقتصاد لإعادة بناء القطاع وبناء باقي فلسطين صلاة حاجة ان يفتح الله امامنا الطريق إلى غزة ويكرمنا بالشهادة أو النصر بالإضافة للإكثار من الذكر والحوقلة والصلاة على رسول الله صل الله عليه وسلم بعد الناس تقول لا اريد أن آكل لأن أهل غزة لا يأكلون لا بل صم وكل عند الإفطار وادعوا لهم.
أنا على يقين ان نتانياهو عندما رجع إلى البيت البارحة وبعد صدور التقرير الصحفي عن صحيفة هاآرتس عن احداث 7 اكتوبر وإحراق الصهاينة المحتفلين من قبل طائرات العدو وتلفيق المعلومات وفبركتها في المستشفيات عن الأنفاق المزعومة بشكل صبياني، أن زوجته سارة ستذكره بأكاذيب اسيادهم الأمريكان حول العراق وتقول له:
“هل تتذكر أكاذيب كولن باول حول سلاح الدمار الشامل يا بيبي”؟؟؟ “لم تدم طويلا ولم يصدقها احد حتى نحن”. “وكيف ستخرج من هذا الموقف والمأزق المأساوي بعد هذا الدمار الذي حل بنا”؟؟؟.
*هذا الكيان الصهيوني المجرم الهمجي كاذب
وقاتل ( قاتله الله) وكل من لف لفهم.
حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.
من يريد أن يتعلم حرفة الكذب فليذهب الى الصهاينة فلديهم خبراء ذو خبرة وكفائة عالية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروايات الإسرائيلية عن الحرب تتآكل. ولسه الجاي افضل هذا العدو كل يوم يخسر ويعترف صديقه قبل عدوه انه كاذب في كل شيء وعلينا نحن ان ننشر اكاذيبه وفضحه في كل مكان وزمان ومشاء الله الشباب العربي طول الوقت على التواصل مما جميعه ولا نترك أي فرصة تضيع وننشر اكاذيبه وننشر كيف يهزم في معركته معا الاخوة الفلسطينيين واصطياده مثل الغربان ومعه احدث الأسلحة والمقاومة بسلاح متواضع ب النسبة للسلاح الذي يحمله الجيش الإسرائيلي وللعلم في اسلحة لا يعرفها الجيش الإسرائيلي مع المقاومة الفلسطينيتين وهو اخطر من جميع الأسلحة التي مع هذا العدو وهي الايمان ب الله أولا واخيرا ومن يؤمنا ب الله ينصره إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ هذا كلام الله ونعم ب الله. وسبحان الله في يوم طوفان الأقصى الجيش الإسرائيلي ساعد المقاومة وقتل لوحده بطائرة 112 إسرائيلي في حفلة ترفيه هذا كلام واعتراف إسرائيل وعقبال المرة القادمة. وشكرا