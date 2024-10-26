الروخ يحكي سيرة فنان شعبي في مهرجان طنجة ونجل صحافي مخرجا سينمائيا

طنجة- “القدس العربي”: ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للفيلم الذي يختتم فعالياته، السبت، في مدينة طنجة شمال المغرب، عرض المخرج والممثل إدريس الروخ فيلمه الجديد “الوثرة” الذي يدور حول “شعيبة”، شخصية فنان شعبي يعزف على آلة الاوتار، يقرر الهجرة إلى المدينة رفقة زوجته وابنه هرباً من توالي سنوات الجفاف لضمان عيش كريم. يتوجه إلى ابن خالته “محيريش”، المتورط في أنشطة مشبوهة في الدار البيضاء، والذي يستغله في ترويج المخدرات، تنقلب حياته رأسا على عقب بعد انغماسه في حياة الملاهي الليلية، مما أدى إلى هجران أفراد أسرته له. ويسلط الفيلم الضوء على المشاكل التي تعاني منها الأحياء الهامشية التي يعيش فيها الأقوياء وذوو النفوذ فقط.

يشارك في بطولة الفيلم كل من: سحر الصديقي، حميد الرايس (السرغيني)، إلهام قروي، ادريس الروخ، طارق البخاري، كريم بولمال.

ويرى الكاتب حسن الروخ أن “الفيلم يجمع بين القوة البصرية والرؤية الفنية العميقة التي لا تترك أحدًا غير متأثر”.

وضمن مسابقة “أفلام المدارس ومعاهد السينما” قدّم المخرج الشاب عثمان طلحة جبريل باكورة أفلامه القصيرة “ما دير خير ما يطرا باس”، يحكي قصة “سليمان”، عالم موهوب كرس حياته من أجل تطوير علاجات لمرض عضال. إلا أن المؤسسة الصحية وصفت طرقه العلمية بغير الاعتيادية، مما دفعه للجوء لوسائل التواصل الاجتماعي من أجل إدانة هذا الوضع.

يوجد ضمن طاقم التمثيل كل من: سارة بوعابد، نوفل بنموسى، سعاد النجار، عبد الرحيم المنياري، سعد الجكماني، أشرف العجل، حمزة تتلو.

وكتب الصحافي السوداني طلحة جبريل تدوينة عن نجله الذي يخوض هذه التجربة، جاء فيها “ظلّ عثمان، ومنذ صغره، مولعًا بالسينما، وقد شجعه جده عبد الله العمراني (باخا) كثيرًا على التوجه نحو الإخراج السينمائي. يُشار إلى أن عبد الله باخا لعب في صفوف فريق “الجيش الملكي”، كما لعب مع المنتخب المغربي لكرة القدم في كأس العالم في السبعينيات، وعلى الرغم من ذلك، لم يُشجع حفيده على لعب كرة القدم، بل كان ينصحه، رحمة الله عليه، بالتوجه نحو المهن الفنية، وكان ذلك رأيي كذلك”.

درس عثمان، بعد حصوله على البكالوريا الأميركية، الفن السينمائي، وبعد اختيار فيلمه للمشاركة في مهرجان طنجة، سيكون أول مخرج سوداني مغربي يشارك في مهرجان طنجة السينمائي”.