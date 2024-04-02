الرويضي يشيد بموقف العراق الداعم لحق الشعب الفلسطيني

بغداد ـ «القدس العربي»: أطّلع السفير الفلسطيني في بغداد، أحمد الرويضي، رئيس ديوان الوقف السنّي العراقي مشعان الخزرجي، على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرّة على المسجد الأقصى المبارك ومحاولات تقسيمه، مشيداً بموقف العراق الرسمي إزاء الأحداث التي تشهدها فلسطين.

بيان للسفارة الفلسطينية أفاد أن الرويضي زار ديوان الوقف السني والتقى الخزرجي، مبيناً أن الدبلوماسي الفلسطيني أطلع المسؤول العراقي على «الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص ما تمر به غزة مع استمرار العدوان على أهلها».

كما اطلع السفير رئيس ديوان الوقف السنّي على «ما يجري في القدس واستمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك والمحاولات الإسرائيلية المستمرة لتقسيمه زمانيا ومكانيا، ومنع المصلين المسلمين من الوصول لأداء الصلوات بحرية في المسجد الأقصى».

وعبر السفير عن تشكره وتقديره لرئيس الديوان، مشيداً بـ«موقف العراق الرسمي إزاء الأحداث التي تشهدها فلسطين، ودعمه لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة لاسيما في الكلمة التي ألقاها رئيس الديوان خلال مؤتمر رابطة العالم الإسلامي الذي عقد في مكة المكرمة».

وعبر الخزرجي عن «حزنه العميق لما يمر به أهلنا في غزة الصامدة» مبيناً «الحملة التي أطلقها ديوان الوقف السني من خلال مديرياته وجوامعه في جمع التبرعات العينية والمادية دعما للشعب الفلسطيني» حسب البيان.

إلى ذلك، دعا زعيم تيار «الحكمة» عمار الحكيم، إلى الضغط على المجتمع الدولي لتطبيق قرار مجلس الأمن القاضي بوقف الحرب في قطاع غزّة.

وقال في بيان صحافي أصره عقب لقائه السفيرة الأمريكية في العراق إلينا رومانوسكي، «تبادلنا وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية بين بغداد واشنطن وكيفية تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين ويحفظ مكانة الجميع».

ودعا الجميع لـ«إنجاح زيارة السوداني إلى واشنطن، وأكدنا أهمية تنويع محاور الزيارة والتركيز على الجوانب الاقتصادية والثقافية والتعليمية إضافة إلى الملف السياسي والأمني».

وشدد حسب البيان على أهمية «إقامة انتخابات إقليم كردستان بحضور جميع القوى والأحزاب لإعطاء صورة إيجابية عن الديمقراطية في العراق» مبينا أن «الاستقرار السياسي في أي مساحة من مساحات العراق ينعكس إيجابا على مستوى العراق بأكمله».

وأشار إلى أنه «في ملف اختيار رئيس جديد لمجلس النواب، شددنا على حسم الموضوع بين أطراف المكون السني الكريم، وأهمية اعتماد معايير وآلية محددة للاختيار لتسهيل المهمة، ودعونا لتحديد جلسة انتخاب الرئيس بعد العيد مباشرة».

واكد الحكيم ضرورة «الضغط على الكيان الصهيوني بتطبيق قرار مجلس الأمن وإيقاف الحرب الظالمة على شعب غزة المحاصر، والشروع بإدخال المساعدات وإعمار القطاع».