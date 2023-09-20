الرياض ترحب بـ”النتائج الإيجابية” للنقاشات مع وفد صنعاء- (تغريدة)

الرياض: أعلنت الخارجية السعودية، الأربعاء، ترحيبها بـ”النتائج الإيجابية” للنقاشات مع وفد صنعاء الذي يزور المملكة لاستكمال جهود مسار السلام في اليمن.

كما أشادت الوزارة، في بيان نشرته على منصة “إكس” بمضامين لقاء وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، بوفد صنعاء.

وقالت الوزارة في البيان إنها “ترحب بالنتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خارطة لدعم مسار السلام باليمن التي عقدها فريق التواصل والتنسيق السعودية برئاسة سفير المملكة لدى اليمن محمد بن سعيد الجابر بمشاركة الأشقاء بسلطنة عمان مع وفد صنعاء برئاسة محمد عبد السلام في مدينة الرياض خلال الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر/ أيلول 2023”.

ولفت البيان إلى أن النقاشات جاءت “استكمالا للقاءات الفريق السعودي التي أجراها في فترة سابقة مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني وفي صنعاء خلال الفترة من 8 إلى 13 أبريل/ نيسان الماضي، وتم التوصل فيها إلى العديد من الأفكار والخيارات لتطوير خارطة طريق تتفق عليها كافة الأطراف اليمنية”.

وذكر البيان أن وزارة الخارجية تشيد بمضامين لقاء وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز بوفد صنعاء الذي زار المملكة.

وأوضح أنه تم في مضامين اللقاء “التأكيد على استمرار وقوف المملكة مع اليمن وشعبها وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائما في اليمن تحت إشراف الامم المتحدة والانتقال باليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة للشعب اليمني بظل استقرار سياسي وأمن دائم يتكامل مع النهضة التنموية للمنظمة الخليجية”.

#بيان | ترحب وزارة الخارجية بالنتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن، التي عقدها فريق التواصل والتنسيق السعودي برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، بمشاركة الأشقاء في سلطنة عمان مع وفد صنعاء، برئاسة محمد… pic.twitter.com/voteC9SAOV — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) September 20, 2023

والثلاثاء، غادر وفد جماعة الحوثي الرياض، بعد محادثات استمرت 5 أيام مع مسؤولين سعوديين، في أعقاب دعوة رسمية وجهتها المملكة.

وقال الناطق باسم الجماعة، محمد عبد السلام، إن الوفد “أجرى فور وصوله إلى الرياض لقاءات مكثفة مع الجانب السعودي، ناقشنا فيها بعض الخيارات والبدائل لتجاوز قضايا الخلاف التي وقفت عندها الجولة السابقة”.

وأوضح في منشور عبر منصة “إكس”، أن تلك الخيارات سترفع “للقيادة للتشاور، وبما يساعد في سرعة صرف المرتبات ومعالجة الوضع الإنساني الذي يعاني منه شعبنا اليمني، وبما يؤدي إلى حل عادل وشامل ومستدام”.

في إطار المساعي المشكورة التي يبذلها الأشقاء في سلطنة عمان لدعم السلام وإنهاء الأزمة الانسانية أجرى وفدنا فور وصوله إلى الرياض لقاءات مكثفة مع الجانب السعودي ناقشنا فيها بعض الخيارات والبدائل لتجاوز قضايا الخلاف التي وقفت عندها الجولة السابقة، وسنرفعها للقيادة للتشاور وبما يساعد… — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) September 19, 2023

والأسبوع الماضي، أعلنت السعودية توجيه دعوة لوفد من صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، لزيارة المملكة واستكمال النقاشات بشأن التوصل إلى حل سياسي يمني، وفق بيان للخارجية السعودية.

وتتكثف منذ مدة مساعٍ إقليمية ودولية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفدين سعودي وعماني إلى صنعاء، وجولات خليجية للمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ والأممي هانس غروندبرغ.

(الأناضول)