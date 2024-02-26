الرياض تنفي انعقاد لقاء بين وزير التجارة السعودي ومسؤول إسرائيلي- (تغريدة)

الرياض: نفت الرياض، مساء الإثنين، “المزاعم المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بانعقاد لقاء بين وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، وأحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي”.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس” عن مصدر مسؤول لم تسمه.

#مصدر_مسؤول ينفي المزاعم المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بانعقاد لقاء بين وزير التجارة وأحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي، ويؤكد بأن الفيديو كان أثناء وقوف معاليه مع وزيرة التجارة النيجيرية قبيل افتتاح أعمال المؤتمر الوزاري ( 13 ) لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، حيث تقدم… — واس العام (@SPAregions) February 26, 2024

وجاء التعقيب السعودي ردا على “مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي حول لقاء وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي بأحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي”، وفق “واس”.

وفي وقت سابق الاثنين، نشرت وسائل إعلام عبرية بينها هيئة البث الرسمية أن وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات التقى وزير التجارة السعودي، على هامش مؤتمر في أبوظبي، وشاركت صورة ومقطعا مصورا عن اللقاء.

ونقلت هيئة البث عن مكتب الوزير الإسرائيلي قوله إن “الوزير بركات والوزير السعودي تصافحا وناقشا الرغبة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين”.

لكن المصدر السعودي المسؤول نفى “انعقاد اللقاء المزعوم”.

وأوضح أن “الفيديو كان أثناء وقوف القصبي مع وزيرة التجارة النيجيرية قبيل افتتاح أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة الإماراتية أبوظبي”.

وأضاف أنه “تقدم شخص للسلام على الوزير السعودي، وبعد ذلك عرّف نفسه بأنه وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، دون سابق معرفة بهوية الشخص”.

وأكد المصدر “موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي”.

(الأناضول)