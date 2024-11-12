الرياض.. توقيع آلية تعاون عربية إسلامية إفريقية لدعم فلسطين

وقعت منظمة التعاون الإسلامي، والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، وثيقة لآلية تعاون ثلاثي بشأن دعم القضية الفلسطينية.

جاء ذلك على هامش القمة العربية الإسلامية التي عقدت الاثنين بالرياض، وفق بيان للخارجية السعودية الثلاثاء.

وأفادت الخارجية السعودية بأن “منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي وقعوا على وثيقة الآلية الثلاثية لتنسيق جهود المنظمات الثلاث في دعم القضية الفلسطينية”.

وأوضحت أن التوقيع جرى على هامش القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت في العاصمة الرياض.

وشهد التوقيع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وعدد من ممثلي الدول العربية والإسلامية، وفق البيان.

وتهدف الآلية إلى “تكثيف الجهود المشتركة بين المنظمات الثلاث وتعزيز العمل المشترك في كل ما يخص القضية الفلسطينية”، وفق البيان.

وتضم منظمة التعاون الإسلامي 57 دولة عربية وإسلامية بعضهم أعضاء في الجامعة العربية التي تضم 22 دولة وفي الاتحاد الإفريقي الذي يضم 55 دولة.

وطالبت القمة العربية الإسلامية الاثنين في بيانها الختامي مجلس الأمن الدولي بالتدخل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان.

(الأناضول)