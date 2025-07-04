سياسة | عربي | الخليج العربي

الرياض: نعمل على تحديد موعد إطلاق مؤتمر “إقامة دولة فلسطينية”

منذ 41 دقيقة

حجم الخط
0

أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الجمعة، أن بلاده تتشاور مع فرنسا لتحديد موعد مناسب لإطلاق المؤتمر المعني بـ “إقامة الدولة الفلسطينية”.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، عقده في العاصمة الروسية موسكو، التي وصلها في إطار زيارة رسمية غير محددة المدة.

ودعا الوزير السعودي لـ”وقف فوري دائم ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة كمقدمة لإقامة الدولة الفلسطينية”.

وأكد أن الأولوية حاليا يجب أن تكون لوقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء “المعاناة الفظيعة” في القطاع.

كما أشاد بن فرحان في كلمته بموقف “روسيا المبدئي تجاه القضية الفلسطينية”.

وأضاف: “نعول على استمرار الدور الروسي في ملفي القضية الفلسطينية وبرنامج إيران النووي”.

كما جدد الوزير السعودي دعم بلاده لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 مشددا على أن السلام هو “الخيار الاستراتيجي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي”.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

إسرائيل منتقدةً ماكرون: فلتقم الدولة الفلسطينية على أراضي فرنسا- (تدوينة)
12 - يونيو - 2025
الشعب الجائع لا يحتاج الاعتراف بدولة
2 - يونيو - 2025
 معاريف.. لنتنياهو و”حكومته الفاشلة”: هل سمعتم بمؤتمر “الدولة الفلسطينية” في حزيران المقبل؟
28 - مايو - 2025
 يديعوت أحرونوت: مع دخول إسرائيل في “تسونامي سياسي”.. دبلوماسي غربي: بن سلمان وماكرون يضغطان نحو الدولة الفلسطينية
21 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية