الرياض والدوحة تؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لتسوية شاملة في فلسطين- (تدوينة)

الدوحة: أكدت السعودية وقطر ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر في ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لقطر، الثلاثاء، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية.

والثلاثاء، ترأس أمير قطر وولي عهد السعودية، الاجتماع السابع للمجلس التنسيقي القطري السعودي المشترك، في الدوحة، نتج عنه توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة، في مجالات “الاستثمار والتجارة والصناعة والمصارف، بالإضافة إلى مجالات الحوكمة الرقمية والثقافة، والرياضة والشباب”.

سمو الأمير المفدى وأخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، يترأسان الاجتماع السابع للمجلس التنسيقي القطري السعودي المشترك، بفندق شيراتون الدوحة. https://t.co/QU18tzwpkw pic.twitter.com/t8HjIOptqw — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) December 5, 2023

وجاء في البيان المشترك أن أمير قطر أعرب في كلمته الافتتاحية بالاجتماع عن “عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين”.

فيما أشار بن سلمان في كلمته، بحسب البيان، إلى “ما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور وتعاونٍ متسارع على كافة الأصعدة، واعتبر أن هذا المجلس من أهم وسائل التواصل والتنسيق بين البلدين التي تجسد تلك العلاقات الراسخة”.

وفي الشأن الإقليمي، “ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من جرائم وحشية وتدمير للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية، نتيجةً للاعتداءات الإسرائيلية السافرة”.

وأكد الجانبان، وفق البيان المشترك، “ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

وزاد البيان أن “الجانب السعودي ثمن ما تبذله دولة قطر من جهود مستمرة ومن ذلك نجاح الوساطة التي أسفرت عن الوصول إلى اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة بهدف إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثي لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والإفراج عن المعتقلين”.

وفي 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفا و248 شهيدا، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريحا، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)