الرياض.. وزيرا خارجية السعودية وتونس يبحثان سبل تعزيز العلاقات- (تغريدة)

الرياض: بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير، فيصل بن فرحان، الأحد، بالرياض مع نظيره التونسي، نبيل عمار، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين بجانب مستجدات إقليمية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بن فرحان وعمار في إطار زيارة رسمية، غير معلنة المدة يجريها الوزير التونسي إلى العاصمة الرياض، حسب بيان لوزارة الخارجية السعودية.

وأفاد البيان، بأن الأمير فيصل بن فرحان استقبل نبيل عمار في ديوان الوزارة بالرياض.

وجرى خلال الاستقبال، “استعراض العلاقات الأخوية المتينة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، ومناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها”.

كما ترأس وزيرا خارجية السعودية وتونس “الاجتماع الثالث للجنة المتابعة والتشاور السياسي” بين البلدين.

وشدد الجانبان خلال الاجتماع على “أهمية تكثيف التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”، فضلا عن “مناقشة موضوعات تهدف لتوطيد العلاقات الأخوية”، وفق بيان الخارجية السعودية.

وفي وقت لاحق، قال الوزير التونسي، في تغريدة على حسابه بمنصة (اكس)، إن هذا اللقاء ساهم في “دراسة سبل تطوير علاقات الأخوة والتعاون، وتوسيع مجالاتها في ظل رعاية قيادتي البلدين”.

واتفق الطرفان خلال اللقاء، بحسب عمار، على “عقد اللجنة المشتركة قبل موفى (نهاية) السنة”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكانت الخارجية التونسية، أعلنت السبت، أن الوزير نبيل عمار سيقوم بزيارة للرياض الأحد، لترؤس أعمال الاجتماع الثالث للجنة التشاور السياسي مع المملكة، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات ومستجدات المنطقة.

(الأناضول)