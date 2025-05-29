الريال يتصدر قائمة الأندية الأعلى قيمة وسان جيرمان في المركز الثامن

برلين: احتل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم المركز الثامن في قائمة الأندية الأعلى قيمة من حيث التقييم الاقتصادي.

وذكر موقع “فوت ميركاتو”، نقلا عن صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن معهد “فوتبول بنشمارك” وضع سان جيرمان في المركز الثامن من حيث التقييم الاقتصادي في القائمة.

ويتصدر ريال مدريد القائمة بقيمة إجمالية تبلغ 6.278 مليار يورو. ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني، برصيد 104ر5 مليار يورو.

ورغم اللحظات الصعبة، يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث(5.051 مليار يورو)، متفوقا على برشلونة (4.495 مليار يورو) وبايرن ميونيخ ( 4.281 مليار يورو).

واحتل ليفربول المركز السادس بقيمة 4.207 مليار يورو، ثم أرسنال بـ 4.010 مليار يورو.

ويتواجد باريس سان جيرمان، النادي الفرنسي الوحيد في قائمة العشرة الأوائل، في المركز الثامن بقيمة سوقية تبلغ 3.760 مليار يورو.

وسجل نادي العاصمة الفرنسي سجل ارتفاعا بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي، وزيادة مذهلة بنسبة 346% منذ عام 2016، وهي ثاني أعلى نسبة نمو في هذه الفترة.

وسجل توتنهام، الذي بنى ملعبا جديدا، نسبة نمو أعلى (357%). ومع ذلك، يأتي توتنهام خلف باريس في تصنيف عام 2025، بقيمة 3.689 مليار يورو. وتختتم قائمة العشرة الأوائل بتشيلسي، الذي بلغت قيمته السوقية 3.016 مليار يورو.

ويستعد سان جيرمان لمواجهة فريق إنتر ميلان يوم السبت المقبل في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

(د ب أ)