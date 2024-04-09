الريال يتعادل مع مانشستر سيتي 3/3 في قمة مثيرة بدوري أبطال أوروبا

مدريد: تعادل ريال مدريد الإسباني مع ضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي بنتيجة 3/3 مساء الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو، في قمة مثيرة بذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وباغت مانشستر سيتي منافسه المدريدي بتسجيل هدف مبكر للغاية بعد مرور أقل من دقيقتين بركلة حرة سددها برناردو سيلفا بطريقة خدعت الأوكراني أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد.

ولكن الفريق المدريدي نجح في إدراك التعادل مستفيدا بهدف ذاتي في الدقيقة 12 سجله روبن دياز مدافع مانشستر سيتي بالخطأ في مرماه بعدما غير مسار تسديدة الفرنسي إدواردو كامافينجا لاعب ريال مدريد.

وفي الدقيقة 14 انطلق المهاجم البرازيلي رودريجو بسرعته من منتصف الملعب وسدد من داخل منطقة الجزاء كرة غيرت مسارها بعد الاصطدام بقدم مانويل أكانجي قبل أن تدخل المرمى ليتقدم ريال مدريد بهدف ثان.

وأدرك مانشستر سيتي التعادل بتسديدة صاروخية لنجمه فيل فودين في المقص الأيمن بالدقيقة 66، ليسجل اللاعب الإنجليزي هدفه الخامس في 7 مباريات بدوري الأبطال هذا الموسم.

وبتسديدة صاروخية أخرى هز جوسكو جفارديول مدافع مانشستر سيتي الشباك ليحرز الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 71.

واستمرت الإثارة بعدما لعب فينيسيوس جونيور كرة عرضية قابلها فيدريكو فالفيردي بتسديدة قوية في الشباك ليتعادل ريال مدريد مجددا في الدقيقة 79 ليتأجل الحسم بين الفريقين لمباراة الإياب التي ستقام الأسبوع المقبل في ملعب الاتحاد معقل العملاق الإنجليزي حامل اللقب.

(د ب أ)