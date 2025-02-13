الريال يواجه أوساسونا بحثا عن العودة لطريق الانتصارات في الدوري الإسباني

مدريد: يسعى فريق ريال مدريد الإسباني إلى العودة لطريق الانتصارات عندما يحل ضيفا على فريق أوساسونا السبت في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب أندية الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة بفارق نقطة أمام جاره أتلتيكو مدريد، ونقطتين أمام غريمه التقليدي برشلونة، صاحب المركز الثالث.

وفشل الريال في تحقيق الفوز في آخر مباراتين بالدوري حيث خسر أمام إسبانيول بهدف نظيف قبل أن يتعادل مع أتلتيكو مدريد 1/1 وهو ما أدى لتقليص الفارق بينه وبين أتلتيكو وبرشلونة.

ويدرك كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق، أن خسارة أي نقطة أمام إسبانيول قد تكلفه خسارة الصدارة لأحد ملاحقيه، لذلك طالب أنشيلوتي من لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز بهذه المباراة من أجل الاستمرار في الصدارة.

ويعول أنشيلوتي على المعنويات المرتفعة للاعبيه بعد الفوز على مضيفه مانشستر سيتي 3 / 2 يوم الثلاثاء الماضي في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا واقترابه من الصعود لدور الـ16.

ويدخل الريال المباراة ولديه أفضلية كبيرة على منافسه، لاسيما وأنه فاز في آخر أربع مباريات جمعت بين الفريقين بالدوري كما أنه لم يخسر في آخر 25 مباراة جمعتهما بكافة المسابقات، وترجع آخر خسارة تلقاها الريال أمام أوساسونا ليوم 31 مايو/ أيار 2009 عندما خسر 1 / 2.

ورغم التفوق الواضح للريال على أوساسونا، ينتظر أن يكون الفريق المضيف ندا للريال، لاسيما وانه يلعب على أرضه ووسط جماهيره، كما أنه يرغب في تحسين أوضاعه في جدول الترتيب من أجل احتلال أحد المراكز المؤهلة للعب في البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

ويتواجد أوساسونا في المركز السابع برصيد 31 نقطة، بفارق أربع عن رايو فايكانو، صاحب المركز السادس، آخر المراكز المؤهلة للعب في البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

ويعول أوساسونا على الثقة الكبيرة لدى لاعبيه، لاسيما وأن الفريق لم يخسر في آخر أربع مباريات بالدوري حيث تعادل في ثلاث وفاز في واحدة.

وفي نفس اليوم، سيكون أتلتيكو مدريد على موعد مع مباراة صعبة أمام ضيفه سلتا فيغو.

ويتطلع أتلتيكو مدريد إلى الفوز بالمباراة من أجل الحفاظ على المركز الثاني وربما الانقضاض على صدارة جدول الترتيب في حال تعثر الريال أمام أوساسونا.

وحقق أتلتيكو نتائج جيدة هذا الموسم، 14 انتصارا مقابل هزيمتين وسبع تعادلات في الدوري حتى الآن، كما أنه تأهل مباشرة لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وفي المقابل، يعلم سلتا فيجو صعوبة المباراة ولكنه يسعى لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري، من أجل تحسين أوضاعه في جدول الترتيب، حيث يتواجد في المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة.

وسيكون برشلونة على موعد هو الآخر مع مباراة صعبة عندما يستضيف فريق رايو فايكانو، يوم الاثنين المقبل، بحثا عن استمرار نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة.

وحقق برشلونة ثلاثة انتصارات متتالية بالدوري وهو ما مكنه من تقليص الفارق مع الريال وأتلتيكو.

ولم يخسر برشلونة في أي مباراة منذ بداية العام الحالي، حيث ترجع آخر خسارة تلقاها الفريق ليوم 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي عندما خسر أمام أتلتيكو مدريد 1 / 2.

ومنذ ذلك الحين، فاز برشلونة بتسع مباريات وتعادل في مباراتين بكافة المسابقات.

ويعول هانسي فليك، المدير الفني لبرشلونة، على الحالة المعنوية المرتفعة للاعبيه بعد التأهل لدور الـ16 بدوري أبطال بشكل مباشر، بالإضافة لتألق بعض العناصر بشكل ملحوظ من بينهم رافينيا ولامين يامال والهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ولن تكون مهمة برشلونة سهلة أمام فايكانو الذي يسعى إلى المشاركة في البطولات الأوروبية، حيث يتواجد في المركز السادس الذي يخوض صاحبه تصفيات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، ويسعى الفريق للفوز بالمباراة من أجل تقليص فارق الخمس نقاط التي تفصل بينه وبين فياريال، صاحب المركز الخامس الذي يشارك في الدوري الأوروبي.

ويعلم فايكانو صعوبة المهمة أمام برشلونة لاسيما وأنه لم يحقق أي فوز في آخر ثلاث مباريات جمعتهما حيث خسر في مباراتين وتعادل في مباراة.

وفي بقية المباريات، يلتقي جيرونا مع خيتافي، الجمعة، فيما يلعب ليغانيس مع ديبورتيفو ألافيس، وفياريال مع بلنسية يوم السبت.

وفي مباريات الاحد، يلتقي إسبانيول مع أتلتيك بلباو، وبلد الوليد مع أشبيلية، وريال مايوركا مع لاس بالماس، وريال بيتيس مع ريال سوسيداد.

(د ب أ)