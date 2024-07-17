الزراعة الفلسطينية في ظل هجمات المستوطنين: مهنة قاتلة

رام الله – «القدس العربي»: تكرر المذيعة الفلسطينية عبر أثير إذاعة محلية شعار «الأرض إلنا. شاء من شاء وأبى من أبى»، ثم يمتلئ الأثير بأغاني وطنية، وبعد البرنامج الجماهيري الصباحي تزدحم نشرة الأخبار المحلية بهجمات المستوطنين التي تستهدف المواطنين في عموم الضفة الغربية، وتحديدا المزارعين وأراضيهم.

قبل نحو عشرة أيام وقع الهجوم الأكثر دلالة حسب المهندس الفلسطيني فؤاد أبو سيف، فقد هاجم مستوطن متطرف مزارعا فلسطينيا من بلدة السموع (تبعد 18 كم جنوب مدينة الخليل و45 كم جنوب مدينة القدس القديمة). المستوطن، أطلق النار من سلاح آلي على مزارع فلسطيني وأصابه بجراح خطيرة. بعد دقائق على الهجوم، اتهم المستوطن، الفلسطيني الجريح، بأنه نفذ محاولة لدهسه، وهو ما نفته الفيديوهات التي أظهرت عدم صحة الادعاء. حدث ذلك، فيما كانت قوات الاحتلال تحاصر البلدة، وتهاجم عائلة المزارع الجريح وتدمر محتويات بيته.

وفي الخامس من شهر مايو، أيار الماضي، احتجز مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، الشاب رأفت صلاح (33 عاما)، وهو أحد المزارعين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. كما هاجم مستوطنون، مزارعين أثناء حراثة أراضيهم في منطقة «عين القسيس» غرب البلدة.

تهديدات

التهديد بعدم العودة إلى الأرض كلمات تتردد على لسان المستوطنين المهاجمين، ففي بلدة كفر الديك غرب مدينة سلفيت ينشط مستوطنون مراهقون في تنفيذ اعتداءات متكررة على مزارعين في البلدة.

وحسب الناشط عصمت القاسم، فإن المستوطنين صغار السن يتجولون بالسلاح الآلي ويهددون المزارعين والرعاة، ويطالبونهم بعدم العودة للأراضي التي لهم.

ويضيف لـ»القدس العربي»: «هؤلاء يعودون ويقومون بالاعتداء على المزارعين، إنهم ينفذون تهديدهم، من دون أن تتوفر أي طرق حماية أو دعم وإسناد».

ووفق قوله، مزارعون ورعاة تركوا مناطقهم في بلدته وقرى محيطه، «فالمستوطنون مدعومون من جيش الاحتلال، وهناك كاميرات مراقبة تستخدم في المطاردة، وأي تهديد على المستوطنين يدفع بالجيبات العسكرية لحمايتهم».

في مطلع العام الجاري أطلق مستوطنون من مستعمرة «عتنائيل» النار على مجموعة من المزارعين في «خلة نياص» جنوب الخليل وذلك أثناء فلاحتهم أراضيهم، فيما احتجز الاحتلال عددا من المزارعين ومنعهم من دخول أراضيهم.

وفي أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي أطلق مستوطن الرصاص صوب مزارع في بيت أمر القريبة من الخليل، وأجبره على مغادرة أرضه أثناء فلاحته أرضه، في بلدة بيت أمر شمال الخليل. الأخبار السابقة، هي نماذج من اعتداءات بالرصاص الحي على مزارعين فلسطينيين ينفذها مجموعات المستوطنين المتطرفين، وهو الأمر الذي صار في وقت حرب التطهير العرقي والإبادة التي ما زالت تجري في قطاع غزة، بمثابة حرب من نوع آخر تشهدها الساحات البعيدة عن عدسات الإعلام في الضفة الغربية.

غير أن المفارقة أن الحرب على المزارعين في الضفة لم تبدأ في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وإن كانت قد اشتدت واستعرت بعد هذا التاريخ. فهي ممتدة منذ بدء الاحتلال بسياسات مرسومة وممنهجة وموجهة تجاه قضم والاستيلاء والسيطرة على الأراضي الفلسطينية، عبر منظومة من السياسات والتداخلات التي قامت بها أذرع الاحتلال التي تتمثل بالمستوطنين.

العلامة الفارقة

ولا توفر مجموعات المستوطنين المتطرفين في عموم الضفة الغربية أي أداة أو وسيلة لجعل مهنة الزارعة بالنسبة للمزارعين الفلسطينيين مهنة قاتلة، وعديمة الجدوى، وهم لذلك يستخدمون وتتنوع الطائرات المسيرة في المراقبة والتركترونات الصغيرة في المطاردة والأسلحة الآلية لتنفيذ الهجمات، والحيوانات والحرائق من أجل تدمير محاصيل المزارعين أيضا.

وحسب المهندس فؤاد أبو سيف، رئيس اتحاد لجان العمل الزراعي، فقد ضاعف المستوطنون هجماتهم في الضفة الغربية خلال الأشهر التسعة الماضية لنحو عشر مرات، وفي مناطق بعينها أكثر من ذلك بكثير. وقال لـ«القدس العربي» تتعرض بيوت المزارعين وحقولهم للهجمات ليلا ونهارا، وتتوزع بين سرقة الأغنام والحيوانات، وقطع المياه وردم الآبار وتخريب المحاصيل، وتدمير الحقول والأشجار، وكذلك حصد المزروعات وأكبر مثال قطف الزيتون، وهو الأمر الذي حدث في عشرات القرى والمناطق في الموسم الماضي.

ويعلق أبو سيف على مهاجمة مستوطن لمزارعين في السموع وإصابة مزارع بجروح خطيرة وتوجيه تهمة محاولة دهس للضحية، معتبرا أنها من أكثر الحوادث دلالة، حيث أطلق المستوطن النار على المزارع وأصابه وهو في أرضه. الرصاصة، كانت بصدره وكاد أن يقتل ابنه، وهناك فيديو يوضح تماما ذلك في ظل غياب أي عملية دهس». ويقول: «اليوم إطلاق النار سهل جدا، والمصادرة أصبحت على نطاق واسع، هناك اخلاء ومصادرة يتمان من دون قرارات محاكم او أوامر عسكرية. إنها عملية مستمرة ومتواصلة».

ويرى أن العلامة الفارقة اليوم تمثل في جسارة المستوطنين في تنفيذ الهجمات، حيث يصلون إلى كل المناطق المصنفة «ج»، «يدخلون ويعبثون بكل ما للمزارعين من مصادر وموارد، يكسرون كل ما يملكه المزارع ويحولون حياته إلى جحيم. عملية الاعتداء على المزارعين أصبحت بشكل يومي وفي كل ليلة تقريبا».

تقول الأرقام التي يسردها أبو سيف أن ما يقرب من 20 فلسطيني استشهدوا برصاص المستوطنين وجلهم مزارعين خلال الأشهر التسعة الماضية. والأخطر، حسب سيف، أن «العمليات تتكرر وأصبحت أكثر جسارة وحدة وخطرا».

وعن خريطة الهجمات بحق المزارعين يقول: «رصد عمليات الاعتداء يظهر أنها في كل المناطق الفلسطينية، نرصدها في مناطق الجفتلك وفروش بيت دجن والنصارية في الأغوار الشمالية، وفي جنوب الخليل وجنوب بيت لحم وفي نابلس وسلفيت حيث الكثافة الاستيطانية هناك».

ويضرب مثالا: «في الأغوار يتجول المستوطنون بحرية، لهم مناطق مفتوحة على مد البصر يحدث نفس الأمر لقطعان الماشية والأبقار التي يمتلكونها، بقرة المستوطن ترعي بحرية في مساحة 20 كيلو متر، أما بقرة الفلسطيني فمهددة بالسرقة أو القتل، وهي غير قادر على أن ترعي باب بيته».

وتحت عنوان «الاستيطان الرعوي شكل جديد من أشكال الاستيطان الاستعماري في منطقة الأغوار»، ألقت هدى خالد مباركة، في ورقة بحثية الضوء على ظاهرة «الاستيطان الرعوي» باعتبارها أداة جديدة من شأنها أن تساهم في توسيع فهم التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، خاصة في منطقة الأغوار.

واعتبرت الورقة التي نشرت في مجلة «قضايا إسرائيلية» (عدد 83) الصادرة عن مركز «مدار» أن هذا النموذج، هو أحد السبل المتطورة في تسخير تنظيم «شبيبة التلال» نفسه لما يتلاءم مع البيئة الجغرافية المتاحة وإتباعه كنمط حياة، من أجل التوسع الاستيطاني النابع من الأيديولوجيا والممارسة الصهيونية وبالعودة إلى التاريخ القديم والبعد الديني.