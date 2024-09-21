الزعيم الأعلى الإيراني: إسرائيل ترتكب جرائم نكراء بحق الأطفال لا المقاتلين

طهران: قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم السبت إن إسرائيل ترتكب “جرائم نكراء” بحق الأطفال لا المقاتلين.
جاء ذلك بعد يوم من ضربة جوية إسرائيلية على العاصمة اللبنانية بيروت قالت وزارة الصحة إنها تسببت في استشهاد 31 شخصا منهم ثلاثة أطفال وسبع نساء.
(وكالات)
كانت عندكم الفرصة لتلقينها درسا والصهاينة جهزو نفسهم وارتعبوا وانتظروا ردكم على مقتل الشهيد هنية لكن للاسف خيبتم اماال العالم باسره اذن لا يحق لكم التنديد ولا تشعلوا فتيل الفتنة انتم من مددت السلاح لحماس وتركتم الناس الابرياء لمصيرهم والان دور لبنان يكفي شحنا بالاقاويل والتنديدات النصر ياتي من عند الله وبالمواجهة المباشرة ايران اينما حلت خربت اليمن سوريا فلسطين العراق لبنان يكفي دمارا لسنا شيعة لكننا مسلمين جميعا .
ولماذا لا تتحركون عسكريا لكبح جماح الغول الصهيو أمريكي الأوروبي الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸🤔🚀🐒🔥