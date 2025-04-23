الزعيم الشيعي العراقي عمار الحكيم يدعو للتواصل مع الحكام الجدد في سوريا

بغداد: صرح الزعيم الشيعي العراقي البارز عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني مساء اليوم الأربعاء أن من المصلحة الوطنية العراقية الانفتاح والتواصل مع القائمين في إدارة الحكم الجديد في سوريا.

وقال الحكيم في محاضرة خلال مشاركته في ملتقى سين للحوار “علينا أن نخفف من الأضرار على الشعب السوري ويكون لنا دور في المعادلة السورية والنظر إلى مصالحنا بعيدا عن النظرة الشخصية أيا كانت ومن المصلحة الوطنية العراقية التواصل مع القائمين في سوريا… وهل يعقل أن يكون للعالم أجمع دور والعراق لا يكون له اي دور ومعه مع سوريا حدود طويلة”.

وذكر الحكيم أن “العراق بلد كبير ومحوري ويجب أن يكون له دور في الملفات الكبيرة بالمنطقة ومنها الملف في سوريا مثلما تقوم به تركيا ودول الخليج ومصر والأردن وأوروبا”.

وقال “إن لقاء رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مع الرئيس أحمد الشرع في الدوحة هو قرار حكومي، وإن مبدأ العلاقة مع سوريا تتولاه الحكومة هي من تقرر ذلك وأن عدم إخبار قوى الاطار التنسيقي بشأن هذا اللقاء لا يعني تجاهل الإطار وقد أصبح لدينا علم بعد ظهور صورة اللقاء ولا يوجد أي خرق حكومي في إجراء لقاء مع القيادة السورية وعلينا الانفتاح على سوريا وهو مفيد للعراق”.

وذكر “ليس للعراق خيار في دعوة الشرع لحضور القمة العربية في بغداد الشهر المقبل والموضوع يتعلق بالجامعة العربية وسوريا عضو في الجامعة العربية وعلينا دعوة الجميع للقمة العربية وأنا غير مطلع على أي قرار قضائي عراقي يتعلق بالشرع”.

(د ب أ)