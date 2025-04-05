الزعيم الكوري الشمالي يختبر بندقية قنص حديثة خلال تفقده قوات خاصة- (صور)

سيول: اختبر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بندقية قنص حديثة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية السبت، وذلك أثناء تفقده قوات خاصة قال إن تدريبها عزز “القدرة الحربية الفعلية لضمان النصر”.

والقوات من بين آلاف الجنود الذين تقول وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية إن بيونغ يانغ نشرتهم في روسيا لدعم حرب موسكو ضد أوكرانيا.

وخلال تفقده وحدة عمليات خاصة الجمعة قال كيم إن “القدرة الحربية الفعلية لضمان النصر في ساحة الحرب تُعزَز من خلال التدريب المكثف”، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

وأضاف أن تدريبهم “أكثر تعبير عن الوطنية والولاء للبلاد وضوحا”، بحسب الوكالة.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام رسمية كيم وهو ينظر من منظار بندقية قنص قالت الوكالة إنه “سيتم تزويد وحدات العمليات الخاصة بها حديثا”.

وأشرف كيم على “تدريبات إطلاق نار ببنادق آلية وبنادق قنص”، وبعد أن اختبر السلاح بنفسه أبدى “ارتياحه الكبير لأداء وقوة بندقية القنص التي طورناها على طريقتنا الخاصة”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وجاءت زيارة كيم للقوات الخاصة تزامنا مع تأييد المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية قرار البرلمان عزل الرئيس يون سوك يول بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية، ما أدى إلى إقالته من منصبه والدعوة إلى انتخابات جديدة.

وبرّر يون خطوته في 3 كانون الأول/ ديسمبر بأنها تهدف إلى مواجهة “القوى الشيوعية الكورية الشمالية” والقضاء على “عناصر معادية للدولة”.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية للمرة الأولى السبت بإقالة يون نقلا عن وسائل إعلام أجنبية.

ويعد زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ المرشح الأوفر حظا في الانتخابات المقبلة، بحسب مراقبين، وقد اتخذ حزبه نهجا أكثر تصالحية تجاه كوريا الشمالية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي التقى كيم ثلاث مرات خلال ولايته الأولى، هذا الأسبوع إنه على “تواصل” مع كيم ويعتزم “القيام بشيء ما في مرحلة ما”، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء في سيول.

(أ ف ب)