الزعيم الكوري الشمالي يشرف على تجربة لأحدث منظومة صاروخية مضادة للطائرات

سول: أجرت كوريا الشمالية الخميس تجربة لأحدث منظوماتها الصاروخية المضادة للطائرات بحضور زعيم البلاد كيم جونغ أون، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن التجربة أظهرت “الرد القتالي السريع” للمنظومة، وقد أتت بعد أسبوع على بدء كوريا الجنوبية مناورات عسكرية سنوية رئيسية مع الولايات المتحدة.

وأشاد كيم بالمنظومة المضادة للطائرات قائلا إن جيشه “سيُجهّز بمنظومة دفاعية رئيسية أخرى تتميز بأداء قتالي جدير بالثناء”، وفقا للوكالة التي لم تحدد مكان إجراء التجربة.

وقالت سيول الإثنين الماضي إن كوريا الشمالية أطلقت “صواريخ بالستية عدة مجهولة الهوية” بعد أن بدأت القوات الكورية الجنوبية مناورات مشتركة مع جنود أمريكيين متمركزين في كوريا الجنوبية، وانتهت الخميس.

وفي بيان منفصل، ندد متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية بهذه المناورات العسكرية، ووصفها بأنها “ليست أكثر من تمرين لحرب عدوانية”.

وكانت بيونغ يانغ قد أجرت تجربة إطلاق صواريخ كروز استراتيجية في البحر الأصفر أواخر فبراير/ شباط الماضي، مشيرة إلى أنها أظهرت “قدرات هجومية مضادة”.

ووصلت العلاقات بين بيونغ يانغ وسيول إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، حيث أطلقت كوريا الشمالية العديد من الصواريخ البالستية العام الماضي في انتهاك واضح لعقوبات الأمم المتحدة.

ولا تزال الكوريتان في حالة حرب من الناحية النظرية منذ انتهاء نزاعهما الذي استمر من عام 1950 إلى عام 1953 وانتهى بهدنة وليس بمعاهدة سلام.

(أ ف ب)