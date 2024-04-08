الزمالك المصري يتعادل مع مودرن فيوتشر ويبلغ المربع الذهبي للكونفدرالية الأفريقية

القاهرة: تأهل الزمالك المصري إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية)، وذلك بعد تعادله مع مواطنه مودرن فيوتشر 1/1 مساء الأحد، في إياب دور الثمانية من المسابقة.

وكان الزمالك فاز ذهابا 1/2، ليتأهل لنصف النهائي مستفيدا من تفوقه 2/3 بمجموع المباراتين.

وسيلتقي الزمالك في المربع الذهبي مع فريق دريمز الغاني والذي تأهل للدور ذاته بعد تفوقه 3/2 على الملعب المالي في مجموع المباراتين.

وتقدم مودرن فيوتشر في الدقيقة 18 عن طريق جوزيف نجويم، قبل أن يسجل الزمالك هدف التعادل عن طريق أحمد حمدي في الدقيقة 66.

(د ب أ)