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الزمالك المصري يتعادل مع مودرن فيوتشر ويبلغ المربع الذهبي للكونفدرالية الأفريقية

8 - أبريل - 2024

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القاهرة: تأهل الزمالك المصري إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية)، وذلك بعد تعادله مع مواطنه مودرن فيوتشر 1/1 مساء الأحد، في إياب دور الثمانية من المسابقة.

وكان الزمالك فاز ذهابا 1/2، ليتأهل لنصف النهائي مستفيدا من تفوقه 2/3 بمجموع المباراتين.

وسيلتقي الزمالك في المربع الذهبي مع فريق دريمز الغاني والذي تأهل للدور ذاته بعد تفوقه 3/2 على الملعب المالي في مجموع المباراتين.

وتقدم مودرن فيوتشر في الدقيقة 18 عن طريق جوزيف نجويم، قبل أن يسجل الزمالك هدف التعادل عن طريق أحمد حمدي في الدقيقة 66.

(د ب أ)

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