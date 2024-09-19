 الزمالك ونهضة بركان في نزهة كروية.. ومهمة صعبة لخمسة فرق عربية في إياب دور الـ32 للكونفدرالية

القاهرة: يسعى فريقا الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي لتأكيد تفوقهما في إياب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، حين يستضيفا الشرطة الكيني ودادجي البنيني على الترتيب، بينما ستكون هناك مهمة صعبة ومحفوفة بالمخاطر للخروج المبكر لخمسة فرق عربية أخرى في الدور ذاته.

وتمكن الزمالك من الفوز بهدف نظيف في مواجهة الذهاب على الشرطة الكيني بالعاصمة نيروبي قبل أسبوع، بينما تغلب نهضة بركان على مضيفه دادجي البنيني بهدفين نظيفين.

وسيكون الملعب التونسي في مهمة صعبة حين يحل ضيفا علي اتحاد الجزائر رغم تفوقه بهدف في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعبه، وسيكون أيضا المصري البورسعيدي مطالبا بالفوز ولو بهدف على الهلال الليبي الذي تغلب عليه في بني غازي 3 / 2، كما يحاول الأهلي الليبي الخروج من مأزق التعادل السلبي ذهابا حين يحل ضيفا علي سيمبا التنزاني.

وتنطلق فعاليات جولة إياب دور الـ32 للكونفدرالية غدا الجمعة بثلاث مباريات، حيث يستضيف الزمالك فريق الشرطة الكيني، بينما يلعب نهضة بركان مع دادجي البنيني، وأخيرا الملعب المالي مع باينسفيل الليبيري.

كما تجرى ثلاث مباريات أخرى بعد غد السبت، حيث يلتقي سيخوخون يونايتد الجنوب أفريقي مع بروغريسو دي لوندا الأنغولي، وشباب فسطنطنية الجزائري مع نسواترمان، والصفاقسي التونسي مع روكينزو البوروندي.

وتختتم مباريات الجولة يوم الأحد القادم بعشر مباريات، حيث يلعب إنيمبا النيجيري مع أتوال واغادوغو البوركيني، ودياراف دي داكار السنغالي مع راسينغ أبيدجان الإيفواري، وفيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي مع ستيلنيوش الجنوب أفريقي، وأوثو دويو الكونغولي مع بلاك بويز الموزمبيقي.

كما يلعب في نفس اليوم اتحاد الجزائر مع الملعب التونسي، وديناموز الزيمبابوي مع أورابا يونايتد البوتسواني، وسانت إيلوي لبوبو من الكونغو الديمقراطية مع أونزي برافوش الأنجولي، وأسيك ميموزا الإيفواري مع كارا الكونغولي، والمصري البورسعيدي مع الهلال بنغازي الليبي، وسيمبا التنزاني مع أهلي طرابلس الليبي.

وسيكون الزمالك، حامل اللقب، أمام فرصة ذهبية وبروفة للاعبيه قبل مواجهة منافسه التقليدي الأهلي على لقب السوبر الأفريقي المقرر له 27 أيلول/ سبتمبر الجاري في العاصمة السعودية الرياض.

وذات الأمر بالنسبة لنهضة بركان، وصيف النسخة الماضية، الذي تغلب في مواجهة الذهاب علي دادجي البنيني بهدفين في ملعبه، بينما ستكون المواجهات العربية الخالصة هي الأقوى والأشرس، حيث يسعى أولا المصري البورسعيدي لتعويض خسارته في مباراة الذهاب من الهلال الليبي 2 / 3 في المباراة التي أقيمت بينهما علي ملعب شهداء بنينا.

وتقام المباراة على ملعب الجيش المصري ببرج العرب حيث سادت حالة من الحزن والسخط الجماهيري خاصة مع نجاح إدارة النادي في دعم الفريق بعدد من اللاعبين، وحرص علي ماهر، مدرب الفريق المصري، على دخول لاعبيه في معسكر مغلق بهدف التركيز ومحاولة تحقيق الفوز ولو بهدف نظيف يمنحه بطاقة التأهل لدور المجموعات، بينما وصلت بعثة الهلال الليبي إلى برج العرب مساء الأربعاء في بعثة تكونت من 35 فردا وتدرب على الملعب وسط سرية تامة.

كما ستكون جولة الإياب علي موعد مع صراع عربي آخر على بطاقة التأهل لدور المجموعات في البطولة، حين يستضيف اتحاد الجزائر نظيره الملعب التونسي بعد أن فاز الأخير ذهابا بهدف وحيد، وسيكون أهلي طرابلس الليبي في مهمة صعبة حين يحل ضيفا علي سيمبا التنزاني بعد أن تعادلا ذهابا سلبيا.

(د ب أ)