الزمالك يتوج بكأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي

الرياض: توج الزمالك المصري بلقب كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم، عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي 4 / 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1/1، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب (المملكة أرينا) في العاصمة السعودية الرياض.

وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدما بهدف سجله وسام أبو علي في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني سجل الزمالك هدف التعادل عن طريق ناصر منسي في الدقيقة 77.

وبينما توج الزمالك بلقب البطولة للمرة الخامسة، فشل الأهلي في التتويج بلقبه العاشر.

وفشل الأهلي في رد اعتباره من خسارته صفر / 1 أمام الزمالك في نسخة كأس السوبر عام 1994، التي أقيمت بينهما في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، فيما ثأر الزمالك من هزيمته 1 / 2 أمام الأهلي بنهائي دوري الأبطال عام 2020.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي تحتضن السعودية فيها البطولة، حيث استضافت مدينة الطائف السعودية مباراة كأس السوبر الأفريقي الماضية، التي توج بها اتحاد الجزائر، عقب فوزه 1 / صفر على الأهلي العام الماضي.

وكانت هذه المشاركة هي الثانية عشرة للأهلي في كأس السوبر، بعد تتويجه بلقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه، عقب تغلبه على الترجي التونسي في الدور النهائي للمسابقة.

في المقابل، كان هذا الظهور هو السادس للزمالك في البطولة، بعدما أحرز كأس الكونفيدرالية الموسم الماضي للمرة الثانية، بعد فوزه في النهائي على نهضة بركان المغربي.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وكان الحذر هو السمة السائدة على أداء الفريقين في الدقائق الأولى خوفا من تلقي هدف مبكر يربك الحسابات، لذلك انحصر اللعب في وسط الملعب مع وجود أفضلية نسبية للزمالك من حيث الاستحواذ.

ولم تشهد الدقائق الأولى من اللقاء أي محاولات خطيرة على المرميين باستثناء تصويبة من وسام أبو علي، لاعب الأهلي، تصدى لها حارس الزمالك محمد عواد ببراعة، وأخرى من ناصر ماهر، لاعب الزمالك، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

واستمرت سيطرة الزمالك على مجريات اللقاء ولكنه فشل في اختراق دفاع الأهلي القوي والمنظم ليظل اللعب منحصرا في وسط الملعب.

وظل الوضع على ما هو عليه حتى جاءت الدقيقة 27 والتي شهدت إجراء الأهلي لتبديل اضطراري بإشراك عمر كمال عبد الواحد بدلا من محمد هاني، الذي خرج مصابا.

بعدها تغير الحال، وبدأ الأهلي في فرض سيطرته على مجريات اللقاء وهو ما أدى لتراجع الزمالك لوسط ملعبه والاعتماد على الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 37 وبعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد، احتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي بعدما قام حمزة المثلوثي، مدافع الزمالك، بالتدخل بقوة على أكرم توفيق لاعب الأهلي.

وبعد اعتراضات كثيرة من لاعبي الزمالك والجهاز الفني ومشادات بين لاعبي الفريقين، قام الجهاز الفني للزمالك بقيادة جوزيه غوميز باستدعاء لاعبيه في الدقيقة 40 لتهدئتهم قبل استئناف اللقاء.

وبالفعل استؤنفت المباراة في الدقيقة 44 بتسديد ركلة الجزاء، حيث سددها الفلسطيني وسام أبو علي بنجاح إلى داخل المرمى مسجلا الهدف الأول للأهلي.

بعد الهدف كثف الزمالك من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل ولكنه فشل في اختراق دفاع الأهلي لتمر الدقائق المتبقية من الشوط الأول بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، فرض الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثان يؤمن به تقدمه، في المقابل تراجع الزمالك لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة في الدقائق الأولى من الشوط الثاني.

ومع ذلك فشل الفريقين في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وبعد مرور أول عشر دقائق تغير الوضع، وبادر الزمالك بشن هجمات بحثا عن تعديل النتيجة، فيما تراجع الأهلي لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

وشهدت الدقيقة 57 فرصة خطيرة للزمالك عندما سدد ناصر ماهر كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن كرته علت العارضة بسنتيميترات قليلة.

وفي الدقيقة التالية كاد الزمالك أن يسجل هدف التعادل عندما سدد أحمد السيد زيزو كرة قوية لكن محمد الشناوي تعامل معها بشكل خاطئ لترتد منه لكنه عادة وأبعدها من أمام ناصر ماهر الذي حاول متابعتها.

عاد اللعب لينحصر في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 77 والتي شهدت تسجيل الزمالك لهدف التعادل عندما مرر عمر جابر كرة عرضية أرضية من الناحية اليمنى قابلها ناصر منسي بتسديدة من على حدود منطقة الست ياردات، لتعانق كرته الشباك.

بعد الهدف، أصبح اللعب سجالا بين الفريقين ولكن بدون خطورة حقيقية على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل الوضع على ما هو عليه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني بالتعادل 1/1 واحتكام الفريقين لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، سجل للأهلي رامي ربيعه، وعمر كمال عبد الواحد، وطاهر محمد طاهر، فيما أهدر يحيى عطية الله، ووسام أبو علي ركلتين.

وسجل للزمالك عبد الله السعيد، وحمزة المثلوثي، وناصر منسي، وحسام عبد المجيد.

(د ب أ)