الزمالك يعلن رسميا المشاركة فى نهائي السوبر المصري ويعتذر للأمن الإماراتي

القاهرة: أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، ورئيس بعثة الفريق في الإمارات، أن الفريق سيخوض المباراة النهائية لكأس السوبر المصري لكرة القدم المقرر لها الخميس أمام الأهلي بملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

وصرح المندوه عبر قناة صدى البلد يوم الثلاثاء، أن نادي الزمالك جاهز لخوض المباراة، مضيفا: “لم نتحدث حتى الآن عن الانسحاب، واللاعبون جاهزون ويتدربون بشكل جيد استعدادا للنهائي”.

وأوضح: “كان هناك تحقيق في النيابة اليوم وإحالة الأزمة إلى المحكمة صباح الأربعاء في الإمارات بسبب أزمة مدير الكرة عبد الواحد السيد، ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونغا، ولدينا 10 محامين يتابعون القضية”.

وتابع: “السفارة المصرية تساندنا وتدعمنا بشكل مستمر، والمسؤولون المصريون يتابعوننا خطوة بخطوة، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تواصل دائم معنا، ما حدث في البداية كانت مجرد عصبية زائدة وانفعال غير ناتج عن أي قصد، ونؤكد على الأخوة بين مصر والإمارات، كما نؤكد احترامنا للقضاء الإماراتي وسيادة القانون في الإمارات”.

وأشار رئيس بعثة الزمالك إلى أنه تم دفع غرامة مالية بقيمة 600 ألف درهم نيابة عن لاعبي الفريق الأبيض الثلاثة؛ نبيل عماد دونغا ومصطفى شلبي وعبدالواحد السيد.

وأتم حسام المندوه تصريحاته: “غير مسموح وغير مقبول الاعتداء على أي شخص، وقمت مع حسين لبيب رئيس النادي بتقديم الاعتذار إلى فرد الأمن المعتدى عليه من قبل لاعبي الزمالك، وهو ما قابله الإماراتي بالترحاب وأقدم على التنازل عن شكواه ضد لاعبينا”.

(د ب أ)