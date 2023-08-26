سياسة | عربي | فلسطين

الزوارق الإسرائيلية تستهدف مراكب الصيادين الفلسطينيين في غزة

منذ 8 دقائق

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غزة: استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلية، السبت، مراكب الصيادين الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الصوت، وخراطيم المياه، في بحر مدينة غزة.

وقال اتحاد لجان الصيادين، في بيان صحافي السبت أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إن “زوارق بحرية الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة بشكل مكثف صوب مراكب الصيادين، وهي على بعد نحو ثلاثة-أربعة أميال بحرية في بحر منطقة السودانية، وفتحت صوبها خراطيم المياه، وحاولت إغراق أحدها، ما اضطر الصيادين لمغادرة المنطقة”.

وأشار إلى أن “بحرية الاحتلال تتعمد يومياً ملاحقة الصيادين في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد”.

(د ب أ)

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