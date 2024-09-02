الزوجة تعجن والزوج يخبز: عائلات غزاوية تصنع الحلويات لتأمين قوتها

غزة – «القدس العربي»: ألقت الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بظلالها الإنسانية والاقتصادية على المواطنين في قطاع غزة، فأصبح أكثر من 81% منهم يعيشون مشاق النزوح القسري، وسط ظروف اقتصادية سيئة للغاية. الأمر الذي دفع الكثيرين للعمل وفق الإمكانيات المتاحة لتأمين قوت يومهم، وهو ما فعله الزوجان اللذان يعيشان في أحد مراكز الإيواء، حسن سعد (32 عام) وزوجته هبة كاسكين (27)، حيث عملا في صناعة الحلويات، إذ تعجن الزوجة ويخبز الزوج.

وتقول كاسكين، صاحبة تخصص السكرتارية الطبية، وهي أم لثلاثة أطفال، تعمل في صناعة الكعك المحشو بالتمر المهروس: “كنت أعيش حياة مستقرة وزوجي كان يعيل البيت ولكن عندما بدأت الحرب خسر حسن عمله ولم يعد لدينا مصدر دخل فقررنا أن نبدأ مشروعنا الصغير بصناعة المعجنات والكعك والغريبة، فهي أطعمة يمكن صناعتها وفق الإمكانيات المحدودة المتوفرة في مدينة غزة”.

وأضافت ” تم تدمير بيتنا بتاريخ 27 ديسمبر/ كانون الأول، ولم يعد لنا مكان نعيش به ونزحنا من مكان لأخر وفي كل نزوح كنا نخسر الكثير، بالإضافة إلى ظروف الحياة اليومية وشح الطعام وغلاء الأسعار، واحتياجات أطفالنا الذين يعانون من سوء التغذية وفقدانهم للأمان، الأمر الذي توجب علينا إيجاد أيّ وسيلة عمل لتأمين قوت يومهم”.

وذكرت هبة التي تعمل في رفقة زوجها ووالدته، جربنا في المرة الأولى بكمية قليلة ونجحت معنا، فتشجعنا وأصبحنا نصنع الكعك دائما على الأقل لتأمين احتياجات الأطفال، وصرنا نزيد الكمية مرةً بعد مرة حسب الطلب” مضيفةً: زوجي لا يتقاضى راتباً ثابتاً وغزة محاصرة ولا نتلقى مساعدات ‘لا القليل.

وأشارت “نحن لا نمتلك رأس المال، أحيانا نضطر للتوقف إلى حين توفر المواد الأساسية للمشروع، فالأسوق لا تحتوي على كل المكونات المطلوبة لصناعة الكعك، ولكننا مضطرون للاستمرار، ومن الملفت الذي يبرهن نجاح المشروع ويدفعنا للاستمرار أن الزبائن يأتون بشكلٍ يومي لشراء الكعك وفي حال لم نصنع ينتظرون اليوم التالي للشراء”. وفي المهنة ذاتها تعمل أم حسن سعد، وتقول: “نحن نبيع لنسترزق، نحن نسعى للعيش وتأمين احتياجات الأطفال، ولكننا نعاني من تأمين مكونات صناعة الكعك، فكيلو السميد تبلغ قيمته 40 شيكل فنضطر للعمل بالدقيق، وكيلو السكر بقيمة 65 شيكل، ونذهب من سوق إلى أخر لتأمين كافة المكونات”، مشيرةً إلى أنها تعيش ظروفاً صعبة في ظل شح المواد الغذائية والتموينية، فهي تنتظر توفر تكية طعام في المدرسة لتتناول طعام الغداء والذي يكون غالباً وجبتها الوحيدة في يومها، فقد تناولت السيدة التي تحني ظهرها على طاولة صغيرة لأكثر من عشر ساعات وهي تصنع حلقات الكعك، حسب وصفها “القليل من الكوسا المطهوة مع معجون الطماطم والقليل من الملح” كوجبة وحيدة في ظل الحصار المفروض على شمالي قطاع غزة.

ويوضح زوجها حسن سعد “توقف عملي بسبب الحرب، واضطررت لإيجاد بديل، فوجدنا طريقة صناعة الكعك، زوجتي تعجن ونقوم بعمل الكعكات الصغيرة وأنا أخبزها، أوفر الحطب وأشعله في فرن حديدي واخبز الكعك وارتبه ومن ثم انطلق بمسيرة بيعه في الأسوق، وبالأموال التي نحصل عليها نتمكن من تأمين احتياجات أطفالنا من حليب وحفاضات أطفال”.

وفي أروقة مدرسة مصعب بن عمير التي نزحت إليها الأسرة كمستقر ومكان لانطلاق مشروعهم الصغير، يتهافت الأطفال لشراء بعض الكعكات التي يتغذون عليها كوجبة بديلة لطعام الإفطار في ظل شح السلع الغذائية في الأسواق، ويقفون سعداء وهم يتناولونها كبديل للحلوى والشكولاتة التي لم تظهر في شوارع مدينة غزة منذ مطلع العام الجاري.