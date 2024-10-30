الزوج الوحيد في حياتها.. لبلبة مصدومة بعد وفاة حسن يوسف

لندن- “القدس العربي”:

كشفت الفنانة المصرية لبلبة عن صدمتها وحزنها الشديد بعد سماعها خبر وفاة الفنان حسن يوسف، يوم الثلاثاء، والذي يُعدّ الزوج الوحيد في حياتها.

وقالت لبلبة إنها شعرت بصدمة كبيرة حين سمعت خبر الوفاة الذي ظنّت أنه شائعة في بادئ الأمر، مضيفةً أن الفن المصري فقد قامة كبيرة برحيله لأنه من جيل الكبار.

وأكدت أن مسيرة حسن يوسف الفنية كانت مليئة بالأعمال الناجحة في الدراما والسينما، مضيفةً: “يكفي مسلسل إمام الدعاة الذي جسّد خلاله شخصية الشيخ محمد متولي الشعراوي، ووقتها التفّ حول المسلسل الجميع من الصغار والكبار”. وتقدّمت لبلبة بخالص العزاء إلى أسرة الفنان الراحل، داعية المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته.

كانت لبلبة قد كشفت تفاصيل زواجها من الفنان حسن يوسف وانفصالهما في لقاء تلفزيوني سابق، قائلة: “تزوجت حسن يوسف وأنا عندي 17 سنة، ولم أكن أتصور أبداً أن الطلاق سيتم، والطلاق تم بعد ثماني سنوات وكان صدمة كبيرة بالنسبة لي، وبعدها لقيت نفسي ببعد عن أي حاجة تجيبلي سيرة الزواج”. وأصافت: “الراحل عبد الحليم حافظ كان رافض الزواج ده”، مؤكدةً أنهما تزوّجا بعد قصة حب حقيقية.

ورفضت لبلبة الحديث عن أسباب الانفصال، قائلةً: “أخجل إني أتكلم في الحكاية دي، بشوف ميصحش أتكلم، هما متزوجين دلوقتي وعندهم ولاد وعايشين في سعادة، النصيب كده، شغلة الفن كانت أقوى، لكن محدّش منعني إني أشتغل”.

ولفتت لبلبة إلى أن حبها للفن كان أحد أسباب الانفصال، نافيةً الشائعات المتداولة حول “قبلة” تسبّبت في انفصالها عن الفنان الراحل.