الزيارة التاسعة: بأية حال يعود بلينكن؟

من المقرر أن يقوم وزير الخارجية الأمريكي بزيارة إلى المنطقة تشمل دولة الاحتلال الإسرائيلي وقطر ومصر، ولا عجب أن أول أقوال أنتوني بلينكن فور الوصول إلى مطار بن غوريون سوف تنطوي على تكذيب غير مباشر لأحدث تصريحات وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت.
فالأخير دخل مع رئيس حكومته بنيامين نتنياهو في تراشق كلامي من العيار الثقيل، فابتدأ من التهكم على شعار «النصر المطلق» معتبراً أنه «محض هراء وثرثرة» مستهدفاً نتنياهو الذي لم يكف عن اجترار العبارة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وشروع دولة الاحتلال في حرب إبادة شاملة في غزة وسائر فلسطين.
كذلك أقرّ غالانت بأن دولة الاحتلال هي الجهة التي تعرقل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى، وهذا يضعه في تناقض صريح مع نظرية بلينكن المزمنة التي تقول بأن «حماس» هي الجهة المسؤولة عن عرقلة إبرام أي اتفاق على الإطلاق، بما في ذلك مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وكما هو معروف، هذه الزيارة سوف تكون التاسعة للوزير الأمريكي إلى المنطقة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وليس من المرجح أن تختلف عن زيارات سابقة هرع خلالها بلينكن إلى دولة الاحتلال والضفة الغربية وقطر ومصر والأردن والسعودية والبحرين.
فبأية حال يصل إلى المنطقة، والتوتر على أعتاب تصعيد خطير ينذر بحرب إقليمية شاملة، بسبب استمرار جرائم الاحتلال في قطاع غزة، والعربدة الإسرائيلية في قلب العاصمة الإيرانية وضاحية بيروت الجنوبية، باغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» وقبله القائد البارز في «حزب الله» فؤاد شكر؟
وما الذي سيحمله بلينكن من معجزات تجبر نتنياهو على تبديل نهج منتظم اعتمده منذ بدء عمليات الإبادة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ويتمثل في إطالة أمد الحرب كوسيلة وحيدة لإبعاد شبح انهيار حكومته الهشة المتفككة، والاضطرار للاحتكام إلى صندوق الاقتراع، أو مواجهة أحكام القضاء في تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة؟ وكيف سيفلح وزير خارجية الولايات المتحدة في التعمية على هذه الحقيقة الساطعة، وقد باتت مكشوفة أمام العالم بأسره، حتى في قلب مؤسسات دولة الاحتلال السياسية والعسكرية والأمنية؟
ومن جانب آخر، كيف ستتمكن من مساعدته في التوسط عواصم عربية مثل الدوحة والقاهرة، أدانت بأشدّ العبارات أحدث جرائم الاحتلال ضدّ المدارس ومراكز الإيواء والمناطق ذاتها التي أوصى الجيش الإسرائيلي بالانتقال إليها بوصفها آمنة ويمكن اللجوء إليها، أو بعد أن عمدت دولة الاحتلال إلى اغتيال المسؤول الأول عن ملف التفاوض في حركة «حماس» والذي كانت الدولتان تتوسطان عبره مع المقاومة الفلسطينية؟
وإذا زار بلينكن القدس المحتلة، هل سيفلح في صمّ الأذنين عن الهتافات العنصرية والدينية المتشددة التي تطلقها قطعان المستوطنين مقتحمي المسجد الأقصى، بحماية الشرطة الإسرائيلية ذاتها، وتدنيس باحات الأقصى بمشاركة وزراء وساسة وأعضاء في الكنيست؟
لا عجب، إذن، في أن هذه الزيارة التاسعة سوف تلتحق بسابقاتها لجهة الفشل الذريع من جانب، وتشجيع نتنياهو على ارتكاب جرائم حرب أفظع وأشنع من جانب ثان.
*هذا المدعو ( بلينكن ) أشبه
بسوالف مسيلمة الكذاب..؟؟!!
حسبنا ونعم الوكيل في كل منافق وفاسد..
وماذا ينتظر الفلسطينون من صهيوني أمريكي سوى المماطلة والتسويف ؟
أمريكا تعرت شعاراتها الإنسانية أمام شعوب العالم !
ما هو الفرق بين بايدن و بوتين ؟
ولا حول ولا قوة الا بالله
لعنة الله على طغاة العرب الجبناء !
لعنة الله على المطبعين العملاء !!
لعنة الله على الصامتين الخبثاء !!!
ولا حول ولا قوة الا بالله
ما دام ان الاعلام الصهيونى والغربي يعتبر ان ما تقوم به دولة الاحتلال دفاع عن النفس ضد الفلسطينيين والعرب والمسلمين المتعطشين للدماء فكل شيء مباح ولا حدود اخلاقية لعقابهم.
حتى الإعلام العربي الرسمي لا يجرؤ عن إعلان حكومة نتانياهو والعصابة الحاكمة أنهم مجرمون ويجب أن يتم تجميد كل العلاقات والتفاهمات والمعاهدات حتى أن تتوقف المجازر وفي الحال وهذا أقل شيء لحفظ ماء وجه الأنظمة العربية المنبطحة والتي فشلت في كل شيء حتى في فتح معبر حدودي واحد لأغراض إنسانية وليس لأغراض عسكرية كما كنا نحلم به. ما يحدث لا علاقة له بامريكا ولا إسرائيل. إذا ارادت الدول المحيطة بكسر الحصار فسيكون في الحال ولن تجرؤ إسرائيل على قصف القوافل العسكرية المتجهة إلى الحدود لايصال المساعدات.
المسألة تحولت إلى تباطؤ سافر ومخزي وحقير لكي يغير الشعب الفلسطيني من نظرته إلى المقاومة الفلسطينية والتنازل عن حمل السلاح كما حدث مع ياسين عرفات وتتحول إلى ميلشيات عسكرية لحماية الصهاينة.
هناك ضغط حقيقي على الرئيس الامريكي جو بايدن و نائبته المرشحة للرئاسة من قبل الليبراليين التقدميين في الحزب الديمقراطي و كذلك المجموعات المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني ، خصوصًا الطلاب داخل الجامعات، و لذلك هناك تحرك دبلوماسي امريكي محموم لمحاولة إبرام صفقة يتم خلالها تحرير الرهائن و زيادة المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، و هذا سوف يضمن أصوات الناخبين الامريكيين من أصول عربية و إسلامية و كذلك أصوات المجموعات المناصرة للحق الفلسطيني.
المشكلة هي أن موقف حماس متصلب للغاية و يصر على إنهاء الحرب و إنسحاب الجيش الاسرائيلي من غزة، كما أن الموقف الاسرائيلي أشد تصلبًا و يصر على استئصال حماس بعد ما حدث في عملية طوفان الأقصى. كلا الطرفين له وجهة نظره، و لكن الخاسر الأكبر للأسف الشديد هم المدنيون.
الصواب في قوم ثمود؛ وليس في قوم لوط.يرجى التصويب قبل النشر من عندياتكم.
للأسف فنتنياهو لايريد و إطلاق النار فشهية القتل تتسع عنده كل يوم والذي يعتقد بأنه يترك معبر رفح فهو واهم
السيناريو الأسوأ (أن توافق امريكا على المطالب الإسرائيلية بتوجيه ضربة استباقية للبنان) ، فلبنان جبهة حرب كغزة ولن يكون باستطاعة إيران دخول الحرب وسيلجم ردها على اغتيال هنية ، لذلك طلبت إيران من حلفائها في العراق وسوريا الاستعداد لمهاجمة القوات الأمريكية كردع للضربة الاستباقية وككبح لها أن تمت
التعزيزات الأمريكية والتي تشمل مدمرات لقصف المدن الإيرانية استعداد لكافة السيناريوهات ، ستحاول اعتراض مسيرات وصواريخ الرد الإيراني أن تم بما يلجم اسرائيل عن إدخال المنطقة في حرب واسعة، لذلك يجب قراءة السطور وما بينها وما يرشح عن صناع القرار عن الضربة الاستباقية للبنان ف67٪ من الاسرائيليين يؤيدونها
نتنياهو – وليس حماس – من يعرقل مشروع امريكي تبناه مجلس الأمن ومصر وقطر والمجتمع الدولي بإضافة شروط واغتيال هنية (عدوان وتصعيد) / وقف إطلاق النار وانهاء الحرب على غزة نزع لفتيل أشد توتر شهدته المنطقة وصفعة لنتنياهو وإسرائيل