الزيارة التاسعة: بأية حال يعود بلينكن؟

من المقرر أن يقوم وزير الخارجية الأمريكي بزيارة إلى المنطقة تشمل دولة الاحتلال الإسرائيلي وقطر ومصر، ولا عجب أن أول أقوال أنتوني بلينكن فور الوصول إلى مطار بن غوريون سوف تنطوي على تكذيب غير مباشر لأحدث تصريحات وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت.

فالأخير دخل مع رئيس حكومته بنيامين نتنياهو في تراشق كلامي من العيار الثقيل، فابتدأ من التهكم على شعار «النصر المطلق» معتبراً أنه «محض هراء وثرثرة» مستهدفاً نتنياهو الذي لم يكف عن اجترار العبارة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وشروع دولة الاحتلال في حرب إبادة شاملة في غزة وسائر فلسطين.

كذلك أقرّ غالانت بأن دولة الاحتلال هي الجهة التي تعرقل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى، وهذا يضعه في تناقض صريح مع نظرية بلينكن المزمنة التي تقول بأن «حماس» هي الجهة المسؤولة عن عرقلة إبرام أي اتفاق على الإطلاق، بما في ذلك مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكما هو معروف، هذه الزيارة سوف تكون التاسعة للوزير الأمريكي إلى المنطقة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وليس من المرجح أن تختلف عن زيارات سابقة هرع خلالها بلينكن إلى دولة الاحتلال والضفة الغربية وقطر ومصر والأردن والسعودية والبحرين.

فبأية حال يصل إلى المنطقة، والتوتر على أعتاب تصعيد خطير ينذر بحرب إقليمية شاملة، بسبب استمرار جرائم الاحتلال في قطاع غزة، والعربدة الإسرائيلية في قلب العاصمة الإيرانية وضاحية بيروت الجنوبية، باغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» وقبله القائد البارز في «حزب الله» فؤاد شكر؟

وما الذي سيحمله بلينكن من معجزات تجبر نتنياهو على تبديل نهج منتظم اعتمده منذ بدء عمليات الإبادة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ويتمثل في إطالة أمد الحرب كوسيلة وحيدة لإبعاد شبح انهيار حكومته الهشة المتفككة، والاضطرار للاحتكام إلى صندوق الاقتراع، أو مواجهة أحكام القضاء في تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة؟ وكيف سيفلح وزير خارجية الولايات المتحدة في التعمية على هذه الحقيقة الساطعة، وقد باتت مكشوفة أمام العالم بأسره، حتى في قلب مؤسسات دولة الاحتلال السياسية والعسكرية والأمنية؟

ومن جانب آخر، كيف ستتمكن من مساعدته في التوسط عواصم عربية مثل الدوحة والقاهرة، أدانت بأشدّ العبارات أحدث جرائم الاحتلال ضدّ المدارس ومراكز الإيواء والمناطق ذاتها التي أوصى الجيش الإسرائيلي بالانتقال إليها بوصفها آمنة ويمكن اللجوء إليها، أو بعد أن عمدت دولة الاحتلال إلى اغتيال المسؤول الأول عن ملف التفاوض في حركة «حماس» والذي كانت الدولتان تتوسطان عبره مع المقاومة الفلسطينية؟

وإذا زار بلينكن القدس المحتلة، هل سيفلح في صمّ الأذنين عن الهتافات العنصرية والدينية المتشددة التي تطلقها قطعان المستوطنين مقتحمي المسجد الأقصى، بحماية الشرطة الإسرائيلية ذاتها، وتدنيس باحات الأقصى بمشاركة وزراء وساسة وأعضاء في الكنيست؟

لا عجب، إذن، في أن هذه الزيارة التاسعة سوف تلتحق بسابقاتها لجهة الفشل الذريع من جانب، وتشجيع نتنياهو على ارتكاب جرائم حرب أفظع وأشنع من جانب ثان.