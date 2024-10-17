الزّيتون المغمّس بالدّم: الاحتلال الإسرائيلي يغتال الجدّة حنان أبو سلامة في فقوعة

جنين – «القدس العربي» : جاء في إعلان مجلس قروي فقوعة شرق مدينة جنين ما نصه:

«أهالي قريتنا الأعزاء.. فيما يخص التنسيق لقطف الزيتون للأراضي القريبة من الجدار، وحسب ما وردنا من الارتباط المدني الفلسطيني، فقد تم التنسيق مع الجانب الاسرائيلي على السماح لأصحاب الأراضي المحاذية للجدار والبعيدة 100 متر فأكثر بالذهاب لقطف زيتونهم».

عنى هذا الإعلان الذي انتشر على الصفحة الرسمية لمجلس قروي فقوعة، يوم الأربعاء، أن موعد قطف الزيتون قد حان، وكان من ضمن العائلات التي توجهت إلى المناطق القريبة من جدار الفصل العنصري في أقصى الشمال الشرقي للضفة الغربية، عائلة الأمّ والجدة الستينية حنان أبو سلامة (59 عاماً).

وبعد ساعات من وجودها في حقل الزيتون الذي يبعد نحو 200 مترا عن الجدار الفاصل، انطلقت صليات من الرصاص أصابت إحداها المزارعة أبو سلامة في ظهرها ليختلط دمها مع حبّات الزيتون.

وحسب عضو المجلس البلدي في بلدة فقوعة منير سلامة، فإن الأرض التي وقع فيها حادث القتل تقع في منطقة جنوبية من البلدة، وذلك ما بين فقوعة وبلدة جلبون.

وقال إن المزارعين التزموا التعليمات، لكنّ جنود الاحتلال الذي يتجولون بجانب الجدار في سيارات بيضاء ذات دفع رباعي لم يلتزموا وقنصوا الأمّ والجدّة في حادثة مؤلمة وقاتلة.

وأكد سلامة في تصريحات لـ «القدس العربي»، أنه، وحسب شهادة ابن الشهيدة، فإن الدورية الإسرائيلية أطلقت على المزارعين 10 صليات من الرصاص الحيّ، وتحديدا نحو عائلة الشهيدة التي كانت تقطف الزيتون، وأنهم أخذوا الأرض بعد أن هربوا للحماية، لكن تبين أن إحدى الرصاصات أصابت ظهر الشهيدة.

وقال نجل الشهيدة سلامة إن الجندي في السيارة العسكرية البيضاء التي توكل إليها حماية الجدار استهدف العائلة بشكل مباشر أثناء قطاف الزيتون.

وحنان أبو سلامة (60 عاما) هي أم وجدة وهي من عائلة تمتهن الزراعة طوال حياتها.

وهذا ليس الحادث الأول من دوريات الحماية حيث حصل في الأيام الماضية أكثر من حادث وأصابت رصاصات دوريات الحماية سيارات المواطنين.

وكان إعلان المجلس القروي قد ذكر أنه يمكن للمواطنين قطف الزيتون من دون أي سقف زمني شريطة عدا الاقتراب من الجدار ضمن مسافة 100 متر، مع رجاء «إنجاز العمل بشكل سريع».

واستجاب عشرات المزارعين الفلسطينيين في منطقة شرق مدينة جنين لعملية التنسيق المسبق مع سلطات الاحتلال عبر الارتباط والصليب الأحمر، ومع الالتزام بكافة الضوابط التي فرضها جنود الاحتلال في الموقع، لكن الحادثة الفاجعة دفعت بهم إلى ترك أشجارهم مخافة من تكرار الحادثة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت استشهاد أبو سلامة (59 عامًا) برصاص الاحتلال في قرية فقوعة، شمال شرق جنين.

إلى مثواها الأخير

وشيّع أهالي فقوعة جثمان الشهيدة أبو سلامة إلى مثواها الأخير في القرية، حيث انطلق موكب التشييع من مستشفى ابن سينا في جنين، إلى منزل ذويها لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة.

وردد المشيعون هتافات منددة بالجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في القرية.

وأدانت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية منى الخليلي، قتل أبو سلامة بعد استهدافها عمدا برصاصة في الصدر، وأكدت في بيان صحافي أن «الاحتلال بعدوانه المستمر يستهدف الأرض الفلسطينية ومحصولها، ويتعمد حرمان المواطنين من الوصول إلى أرضهم، ويستهدف النساء بشكل مباشر».

وأشارت إلى أنه «رغم حصول أصحاب الأراضي على التصاريح للوصول إلى أراضيهم، إلا أن الاحتلال يستمر في سياسته الممنهجة في القتل والسيطرة على الأراضي والموارد وبثّ الرعب بين المواطنين».

ودعت إلى «توفير الحماية الدولية فورا، من أجل حماية النساء من القتل والانتهاكات التي تخالف القوانين والمعاهدات والقرارات الدولية كافة، مؤكدة أن «حق النساء في الحياة والحماية أولوية لا يمكن التنازل عنها».

ويشهد موسم قطف ثمار الزيتون في الضفة الغربية هذا العام اعتداءات متكررة من المستوطنين وقوات الاحتلال، كإحراق أشجار الزيتون وتقطيعها والاستيلاء على المحصول، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

وباستشهاد المواطنة أبو سلامة، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 756، بينهم 165 طفلًا، لكنها تعتبر الشهيدة الأولى التي تسقط برصاص الاحتلال خلال موسم قطف الزيتون.

قرية الصّبار والزيتون

ورغم أن فقوعة تشتهر بمواسم الصبّار «التين الشوكي»، إلا أنها تشترك أسوة بقرى كثيرة بمواسم الزيتون الذي يعتبر «أبو المواسم».

وحسب عضو المجلس البلدي منير سلامة، فإنه يوجد في البلدة نحو 1500 دونم مزروعة بالزيتون فيها نحو 37 ألف شجرة تنتج سنويا ما بين 100- 130 طنا سنويا.

ويعتبر نحو 40% من مزروعات البلدة محاذية لجدار الفصل العنصري.

وفي قرية قريوت جنوب نابلس، قام المستوطنون الخميس بطرد المزارعين من أراضيهم وتحديدًا في منطقة وادي البير.

وطرد المستوطنون المتطرفون مجموعة من المزارعين من أراضيهم في مناطق من قرى وبلدات جالود وقصرة ومادما في جنوب نابلس، علاوة على الاعتداء على الأهالي هناك.

وتعليقا، قال الناشط ضد الاستيطان في جنوب نابلس بشار القريوتي، إن موسم قطف ثمار الزيتون كان إجراميًا ومتطرفًا للغاية من قبل المستوطنين وبحماية من قوات الاحتلال، وذلك بهدف السيطرة على كافة الأراضي وطرد أي مزارع فلسطيني في الأراضي المصنفة «ج» وبعض الأراضي المصنفة «ب».

وأفاد في حديث صحافي، بأن الموسم ما زال في بدايته ومع ذلك سُجل عدد كبير من الانتهاكات بحق المزارعين، تتوزع في كافة المناطق وتحديدًا في قرى جنوب نابلس وسلفيت وقلقيلية ورام الله وجنوب الخليل.

وقال خبراء الأمم المتحدة، الأربعاء، إن المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يواجهون «موسم الزيتون الأخطر على الإطلاق»، وحثوا المستوطنين والقوات الإسرائيلية على عدم التدخل في الحصاد.

وأوصى خبراء الأمم المتحدة بـ «وجود أجنبي» ليكون بمثابة حاجز بين الجانبين.

وفي نابلس أيضا، منع الاحتلال مزارعين وأجانب ونشطاء من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من قطف الزيتون في قرية إماتين وذلك بعد مهاجمة الجيش والمستوطنين لقاطفي الزيتون.

وحصل ذلك بعد أن استطاعت الهيئة بمشاركة المزارعين والأجانب قطف عدد كبير من أشجار الزيتون.

وفي عام 2023 لم يتم حصاد أكثر من 9600 هكتار (24 ألف فدان) من الأراضي المزروعة بالزيتون في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل، وأسفر ذلك عن خسارة 1200 طن من زيت الزيتون بقيمة 10 ملايين دولار.

ميليشيات مسلحة

وفي العام الماضي وثقت منظمة «متطوعون لحقوق الإنسان – يش دين» الإسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان، 113 حالة عنف من قبل جنود ومستوطنين لعرقلة قطف الزيتون، أو ضد فلسطينيين يعملون في الحصاد.

وشهد العام الماضي أيضًا زيادة في وجود جنود المستوطنين فيما تعرف بـ «كتائب الدفاع الإقليمي»، وهي ميليشيات مسلحة لجماعات المستوطنين المتطرفة، وغالبًا ما شارك هؤلاء في منع الوصول إلى الأراضي أو في أعمال عنف.