الساحة الجزائرية تنشط على وقع الرئاسيات..  شخصيات تترشح وأحزاب تنتظر موقف الرئيس

الجزائر- “القدس العربي”:

بدأت الأحزاب الجزائرية تتحرك على وقع الانتخابات الرئاسية التي ستجرى نهاية العام الحالي، ورغم أنه لم يظهر لحد الآن سوى مرشح واحد، إلا أن العديد من الأسماء تحضر إما لدخول المعترك الانتخابي أو مساندة مرشح، في انتظار إعلان الرئيس عبد المجيد تبون موقفه في الأشهر المقبلة.

وفي كل تصريحاتهم، يحرص قادة الأحزاب السياسية على إظهار اهتمامهم بالانتخابات الرئاسية وعلى أنهم معنيون بها، سواء من ناحية التحضير للترشح والدفع ببرامج وتصورات لحل الأزمات أو من خلال اغتنام الفرصة للمطالبة بتحسين شروط ممارسة السياسة والدعوة لفتح المجال الإعلامي واعتماد الحوار كوسيلة لتمتين الجبهة الداخلية والدفاع عن البلاد ضد التهديدات الخارجية.

ومن جانب أحزاب السلطة، لا تزال التصريحات حذرة فيما يتعلق بالرئاسيات، في ظل أن الرئيس عبد المجيد تبون لا يزال لحد الآن لم يفصح عن ترشحه لعهدة ثانية أو رغبته في ذلك، وهو الإعلان الذي تنتظره دون شك الموالاة في بدء حملتها الانتخابية لصالحه. ويكتفي حاليا قادة أحزاب السلطة بإبراز الإنجازات التي تحققت حسبهم في عهد الرئيس تبون، كخطوة تبدو تمهيدية لإعلان دعمهم له أو مناداته بالترشح من جديد.

وفي هذا السياق، أشاد عبد الكريم بن مبارك الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، وهو أكبر حزب في الجزائر، في تجمع شعبي له بالعمل المنجز خاصة في مجال تعزيز استقلالية الجزائر في المواد الطاقوية لتكون في منأى عن كل ضغوط والتوقيع على اتفاقيات اقتصادية وفق قاعدة تقاسم الأرباح واسترجاع هيبة ومصداقية الدولة والرقابة على الشأن العام ومكافحة التسيب البيروقراطي بإنشاء مؤسسات دستورية واتخاذ إجراءات عملية لرقمنة المؤسسات العمومية وهياكل الدولة، وهي أبرزت الورشات التي يؤكد عليها الرئيس تبون.

أما مصطفى ياحي الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، وهو ثاني أحزاب الموالاة، فقد ركّز على ما وصفه بالعودة القوية والفعالة للجزائر على الساحة الدولية وبروز مواقفها الداعمة للقضايا العادلة. كما تحدث فاتح بوطبيق رئيس جبهة المستقبل والذي ينتظر أن يكون في قطار المساندة، عن تثمينه لما تحقق من إنجازات داخلية وحلول للمشاكل التي تواجه مسار التنمية في البلاد واستكمال المعركة ضد الفساد واستشراف المستقبل وتطوير وتحديث الدولة في كل المجالات.

ومن جانب المعارضة، لم تعلن سوى شخصية واحدة هي زبيدة عسول رئيسة الاتحاد من أجل الرقي والتغيير الترشح لرئاسيات 2024، وهي التي سبق لها مقاطعة الانتخابات الرئاسية السابقة، بمبرر عدم توفر شروط النزاهة للمشاركة. لكن عسول رغم أنها لا تزال تحتفظ بنفس الموقف بخصوص الضمانات، إلا أنها ذكرت أن خيار المقاطعة بات سلبيا ولا يؤدي الغرض المطلوب منه في تحسين شروط الممارسة السياسية.

وأكدت القاضية السابقة أن خيارها في دخول الانتخابات، هو الأنسب ردا على من يتهمها أن خيارها يدعم موقف السلطة، على اعتبار أن “النظام لا ينتظر أحدا حتى يمنحه الشرعية”، وفق ما قالت.

والتقطت شخصيات موالية بارتياح قرار عسول بالترشح، بوصفه يمثل انتصارا لخيار المشاركة الذي دافع عنه الموالون ابتداء سنة 2019 في ذروة الحراك الشعبي.

وقال رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة في الشأن إنه يرحب بالتفاعل الإيجابي الذي أبدته بعض الأطراف والتي سبق أن قاطعت المشاركة في الانتخابات الرئاسية سابقا.

وذكر بن قرينة وهو مرشح سابق يشارك حزبه حاليا في الحكومة أنه “لم يكن سهلا علينا استعادة الجمهورية، حين غابت مرتين خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وأصبح بعضنا ينظر للمراحل الانتقالية أو شبه انتقالية”، وذلك في انتقاد مبطن للتيار الذي رفض المشاركة في الانتخابات لغاية تلبية كافة مطالب الحراك.

وذكر بن قرينة أنه “يتمنى أن تكون هنالك ترشيحات جادة خلال الأيام القادمة”، مبرزا ترحيب حركته بكل الترشيحات التي تخدم الديمقراطية والتعددية السياسية وتناطح البرامج والتنافس بين المتنافسين لإسعاد المواطنين وتمتين الجبهة الداخلية ومحورية دولتنا وريادتها.

وأكّد أن هذا الاستحقاق الرئاسي يتطلب مشاركة شعبية واسعة تعطي لخيارات البلاد وسيادتها مرتكزا شعبيا، بحيث يبنى الجدار الذي تتحطم عليه مؤامرات أعداء الوطن الذين أصبح يتزعمه اليوم من كنا نظنهم أشقاء، على حد قوله.

وتبقى أحزاب أخرى في المعارضة متوجسة من هذه الانتخابات بالنظر لعدم توفر المناخ الذي يسمح بالمنافسة، وفق رأيها. وفي هذا السياق، قال عثمان معزوز، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تقتضي توفّر مجموعة من الشروط وتعبئة الجزائريين.

وذكر معزوز أن حزبه مثل أي تشكيلة سياسية تطمح للوصول للسلطة، وهو مهتم بالانتخابات الرئاسية لكونها تحدد مصير الأمة بأكملها لمدة خمس سنوات مقبلة. غير إعلان المشاركة يجب أن يسبقه شروط، حسبه، ترتبط بوقف القمع الذي يتعرض له النشاط السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي وإجراءات تُمكن من تعبئة الجزائريين لهذا الموعد. ودعا معزوز في هذا الصدد إلى “إرساء حوار وطني حقيقي بين الجزائريين”.

وفي نفس المعنى، تحدث يوسف أوشيش السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر، عن أن الانتخابات الرئاسية القادمة “يمكن أن تشكل، فرصة نحو إرساء علاقة جديدة مع الجزائريات والجزائريين وذلك بإحداث السلطة قطيعة مع منطق الأبوة والوصاية تجاههم وباحترام حقهم في التعبير، في التنظيم الحر وفي المشاركة عبر ممثليهم الشرعيين في تسيير الشأن العام”.

وأبدى أوشيش أمله، أن يسمح هذا الاستحقاق الهام للبلد بالخروج “أكثر صلابة وأكثر انسجاما وذلك بمنح شرعية أكبر للمؤسسات وبالتخلص من سياسة الارتجال وبتجاوز العراقيل التي تقف في وجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

وخارج دائرة الموالاة والمعارضة الصريحتين، أعلنت مجموعة أحزاب، أبرزها التحالف الوطني الجمهوري بقيادة الوزير السابق بلقاسم ساحلي، إنشاء لجنة تنسيق ومتابعة استعدادا للانتخابات الرئاسية.

وأكدت هذه الأحزاب أن هدفها هو الاستعداد للاستحقاقات السياسية والانتخابية المقبلة، وكذا القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى سبل تفعيل وإعادة الاعتبار للعمل الحزبي وتجاوز حالة الجمود السياسي والغلق الإعلامي. ويتوقع أن تحضر هذه الأحزاب لإعلام مرشح مشترك وفق بعض المعطيات، قد يكون الوزير السابق بلقاسم ساحلي.

كذلك، ينتظر بقوة الكشف عن موقف كبرى الأحزاب الإسلامية من هذه الانتخابات، حركة مجتمع السلم. وكان الرئيس السابق للحركة عبد الرزاق مقري قد أبدى طموحه في الترشح سابقا، لكن يبدو أن ثمة منافسين له في الترشح باسم الحزب أبرزهم الرئيس الحالي للحركة عبد العالي حساني شريف والذي يتحدث في خطاباته عن أن حركته ستكون معنية بالانتخابات الرئاسية وأن مؤسسات الحزب هي من سيحسم في الموقف من الرئاسيات ومن يمثل الحركة فيها.

وبالمثل، يتوقع أن تعلن زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، موقفها الذي يبدو أقرب للمشاركة، وهي شخصية سياسية تمثل اليسار.